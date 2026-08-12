Análisis técnico de Ondo (ONDO) de hoy
Cambio de precio de Ondo (ONDO)
|Precio actual
|24 horas
|7 días
|30 días
|90 días
|$0.33649
|--
|-9.26%
|+3.81%
|-10.16%
Análisis diario de IA para Ondo
Análisis de Ondo del 2026-07-29
- Colaboración importante concretada: ONDO anunció una asociación con SBI Group para impulsar la tokenización de valores y lanzó la capa de ejecución Ondo Network de alto rendimiento. Criptomoneda afectada: ONDO, dirección del impacto: alcista.
- Acumulación por parte de grandes capitales: El volumen de compras activas al contado se disparó en las últimas 24 horas, y el volumen de compras activas en contratos llegó a alcanzar 2,25 veces. Criptomoneda afectada: ONDO, dirección del impacto: alcista.
- Sesgo alcista en posiciones de élite: La proporción de posiciones largas/cortas en cuentas de élite se mantiene por encima de 4,0, lo que indica que los grandes inversores están firmemente alcistas. Criptomoneda afectada: ONDO, dirección del impacto: alcista.
Análisis de Ondo del 2026-07-28
- Materialización de alianzas institucionales: ONDO avanza junto con DTCC y SBI Group en la tokenización de valores; el indicador alcista en redes sociales supera el 75%, reforzando la narrativa fundamental y favoreciendo el precio de la moneda.
- Alto entusiasmo en contratos: La relación largo/corto de cuentas élite alcanza 4.64 y la proporción de titulares de posiciones es de 3.47, lo que refleja un fuerte sentimiento alcista en el mercado y respalda una subida a corto plazo.
- Salida continua de fondos: El flujo neto de capital en los últimos 7 días ha sido mayormente negativo y la tasa de financiación también es negativa, lo que evidencia presión de venta al contado y oportunidades de arbitraje; se recomienda precaución ante el riesgo de corrección.
Indicadores técnicos de Ondo
El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Ondo en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.
|Medias móviles:
|Comprar agresivamente
|Vender 0
|Mantener 0
|Comprar 14
|Indicadores técnicos:
|Vender
|Vender 6
|Mantener 4
|Comprar 2
Señales del mercado de Ondo
Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.
Flujo de capital de Ondo
|Historial
|Ingresos netos
|Precio
|2026-08-12
|-$0.29 M
|0.34
|2026-08-11
|-$1.64 M
|0.33
|2026-08-10
|-$1.03 M
|0.35
|2026-08-09
|-$0.59 M
|0.35
|2026-08-08
|$0.89 M
|0.36
Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.
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