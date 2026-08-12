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Análisis técnico de Ondo (ONDO) de hoy

Análisis técnico de Ondo (ONDO) de hoy

La página de análisis de Ondo proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de ONDO. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Ondo a continuación.

Cambio de precio de Ondo (ONDO)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.33649---9.26%+3.81%-10.16%
Obtén más información sobre el precio de Ondo

Análisis diario de IA para Ondo

Análisis de Ondo del 2026-07-29

  • Colaboración importante concretada: ONDO anunció una asociación con SBI Group para impulsar la tokenización de valores y lanzó la capa de ejecución Ondo Network de alto rendimiento. Criptomoneda afectada: ONDO, dirección del impacto: alcista.
  • Acumulación por parte de grandes capitales: El volumen de compras activas al contado se disparó en las últimas 24 horas, y el volumen de compras activas en contratos llegó a alcanzar 2,25 veces. Criptomoneda afectada: ONDO, dirección del impacto: alcista.
  • Sesgo alcista en posiciones de élite: La proporción de posiciones largas/cortas en cuentas de élite se mantiene por encima de 4,0, lo que indica que los grandes inversores están firmemente alcistas. Criptomoneda afectada: ONDO, dirección del impacto: alcista.

Análisis de Ondo del 2026-07-28

  • Materialización de alianzas institucionales: ONDO avanza junto con DTCC y SBI Group en la tokenización de valores; el indicador alcista en redes sociales supera el 75%, reforzando la narrativa fundamental y favoreciendo el precio de la moneda.
  • Alto entusiasmo en contratos: La relación largo/corto de cuentas élite alcanza 4.64 y la proporción de titulares de posiciones es de 3.47, lo que refleja un fuerte sentimiento alcista en el mercado y respalda una subida a corto plazo.
  • Salida continua de fondos: El flujo neto de capital en los últimos 7 días ha sido mayormente negativo y la tasa de financiación también es negativa, lo que evidencia presión de venta al contado y oportunidades de arbitraje; se recomienda precaución ante el riesgo de corrección.

Indicadores técnicos de Ondo

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Ondo en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Comprar
Vender 6
Mantener 4
Comprar 16
Medias móviles:Comprar agresivamenteVender 0Mantener 0Comprar 14
Indicadores técnicos:VenderVender 6Mantener 4Comprar 2
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.3363
0.3362
R2
0.3362
0.3361
R1
0.3361
0.3361
PP
0.336
0.336
S1
0.3359
0.3359
S2
0.3358
0.3359
S3
0.3357
0.3358

Señales del mercado de Ondo

Volumen neto actual de órdenes abiertas
0.99M
$14.90 M
$13.91 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
-1.27M
Compras activas en 3 días
$23.83 M
Ventas activas en 3 días
$25.10 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
1.75M
Compras activas en 7 días
$65.39 M
Ventas activas en 7 días
$63.64 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de Ondo

Ingresos netosPrecio de ONDOUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12-$0.29 M0.34
2026-08-11-$1.64 M0.33
2026-08-10-$1.03 M0.35
2026-08-09-$0.59 M0.35
2026-08-08$0.89 M0.36

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
ONDO/USDT
$0.33649
$0.33649$0.33649
+1.20%
830.73K (USDT)
ONDO/USDC
$0.3364
$0.3364$0.3364
+1.11%
169.32K (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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1 ONDO = 0.33649 USD