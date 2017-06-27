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Análisis técnico de OmiseGo (OMG) de hoy

Análisis técnico de OmiseGo (OMG) de hoy

La página de análisis de OmiseGo proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de OMG. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de OmiseGo a continuación.

Cambio de precio de OmiseGo (OMG)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.0444--+0.29%-1.73%-28.39%
Obtén más información sobre el precio de OmiseGo

Flujo de capital de OmiseGo

Ingresos netosPrecio de OMGUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12$0.00 M0.04
2026-08-11$0.00 M0.04
2026-08-10$0.00 M0.04
2026-08-09$0.00 M0.05
2026-08-08$0.00 M0.04

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Opera OmiseGo (OMG) en los mercados de MEXC

Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de OmiseGo en vivo y opera en directo.

Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
OMG/USDT
$0.04434
$0.04434$0.04434
+0.02%
1.36M (USDT)
OMG/BTC
$0.0000006874
$0.0000006874$0.0000006874
-0.30%
186.67K (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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1 OMG = 0.0444 USD