Análisis técnico de OKB (OKB) de hoy La página de análisis de OKB proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de OKB. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de OKB a continuación. Regístrate

Cambio de precio de OKB (OKB) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $95.125 -- +9.37% +17.69% +13.46%

Indicadores técnicos de OKB

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de OKB en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Comprar Vender 8 Mantener 0 Comprar 18 Medias móviles : Comprar agresivamente Vender 0 Mantener 0 Comprar 14 Indicadores técnicos : Vender Vender 8 Mantener 0 Comprar 4 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 95.16 95.1 R2 95.1 95.0656 R1 95.07 95.0443 PP 95.01 95.01 S1 94.98 94.9756 S2 94.92 94.9543 S3 94.89 94.92

Señales del mercado de OKB Volumen neto actual de órdenes abiertas 0.43M $3.10 M $2.67 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días -0.02M Compras activas en 3 días $0.17 M Ventas activas en 3 días $0.19 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.00M Compras activas en 7 días $0.54 M Ventas activas en 7 días $0.54 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de OKB Ingresos netos Precio de OKBUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.06 M 94.78 2026-08-11 $0.58 M 94.63 2026-08-10 -$0.51 M 93.82 2026-08-09 $0.55 M 94.47 2026-08-08 $0.90 M 93.81 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera OKB (OKB) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de OKB en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h OKB / USDT $95.125 $95.125 $95.125 +0.51% 1.44K (USDT) Trade