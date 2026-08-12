Análisis técnico de OG (OG) de hoy La página de análisis de OG proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de OG. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de OG a continuación. Regístrate

Cambio de precio de OG (OG) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $2.519 -- +0.19% -3.19% -21.38%

Indicadores técnicos de OG

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de OG en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Mantener Vender 13 Mantener 2 Comprar 11 Medias móviles : Mantener Vender 6 Mantener 0 Comprar 8 Indicadores técnicos : Vender Vender 7 Mantener 2 Comprar 3 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 2.5193 2.5186 R2 2.5186 2.5182 R1 2.5183 2.518 PP 2.5176 2.5176 S1 2.5173 2.5172 S2 2.5166 2.517 S3 2.5163 2.5166

Señales del mercado de OG Volumen neto actual de órdenes abiertas -2.04M $7.47 M $9.51 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días -0.01M Compras activas en 3 días $0.06 M Ventas activas en 3 días $0.07 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.00M Compras activas en 7 días $0.18 M Ventas activas en 7 días $0.18 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de OG Ingresos netos Precio de OGUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 -$0.01 M 2.53 2026-08-11 -$0.06 M 2.54 2026-08-10 -$0.10 M 2.61 2026-08-09 $0.14 M 2.72 2026-08-08 -$0.02 M 2.64 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera OG (OG) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de OG en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h OG / USDT $2.519 $2.519 $2.519 -0.67% 70.92K (USDT) Trade