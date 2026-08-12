Análisis técnico de Non-Playable Coin (NPC) de hoy La página de análisis de Non-Playable Coin proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de NPC. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Non-Playable Coin a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Non-Playable Coin (NPC) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.00536 -- -6.59% -20.95% -31.89%

Indicadores técnicos de Non-Playable Coin

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Non-Playable Coin en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Vender Vender 17 Mantener 1 Comprar 8 Medias móviles : Vender agresivamente Vender 13 Mantener 0 Comprar 1 Indicadores técnicos : Comprar Vender 4 Mantener 1 Comprar 7 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.005313 0.005312 R2 0.005312 0.005312 R1 0.005312 0.005312 PP 0.005311 0.005311 S1 0.005311 0.005311 S2 0.00531 0.005311 S3 0.00531 0.00531

Señales del mercado de Non-Playable Coin Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.01M $0.05 M $0.06 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.00M Compras activas en 3 días $0.00 M Ventas activas en 3 días $0.00 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.00M Compras activas en 7 días $0.01 M Ventas activas en 7 días $0.01 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Non-Playable Coin Ingresos netos Precio de NPCUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 -$0.01 M 0.01 2026-08-11 $0.00 M 0.01 2026-08-10 $0.00 M 0.01 2026-08-09 $0.00 M 0.01 2026-08-08 $0.00 M 0.01 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Non-Playable Coin (NPC) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Non-Playable Coin en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h NPC / USDT $0.00536 $0.00536 $0.00536 -1.72% 17.84M (USDT) Trade NPC / USDC $0.005354 $0.005354 $0.005354 -1.73% 10.36M (USDT) Trade