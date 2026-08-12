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Análisis técnico de Non-Playable Coin (NPC) de hoy

Análisis técnico de Non-Playable Coin (NPC) de hoy

La página de análisis de Non-Playable Coin proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de NPC. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Non-Playable Coin a continuación.

Cambio de precio de Non-Playable Coin (NPC)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.00536---6.59%-20.95%-31.89%
Obtén más información sobre el precio de Non-Playable Coin

Indicadores técnicos de Non-Playable Coin

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Non-Playable Coin en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Vender
Vender 17
Mantener 1
Comprar 8
Medias móviles:Vender agresivamenteVender 13Mantener 0Comprar 1
Indicadores técnicos:ComprarVender 4Mantener 1Comprar 7
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.005313
0.005312
R2
0.005312
0.005312
R1
0.005312
0.005312
PP
0.005311
0.005311
S1
0.005311
0.005311
S2
0.00531
0.005311
S3
0.00531
0.00531

Señales del mercado de Non-Playable Coin

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-0.01M
$0.05 M
$0.06 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
0.00M
Compras activas en 3 días
$0.00 M
Ventas activas en 3 días
$0.00 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
0.00M
Compras activas en 7 días
$0.01 M
Ventas activas en 7 días
$0.01 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de Non-Playable Coin

Ingresos netosPrecio de NPCUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12-$0.01 M0.01
2026-08-11$0.00 M0.01
2026-08-10$0.00 M0.01
2026-08-09$0.00 M0.01
2026-08-08$0.00 M0.01

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Explorar más sobre Non-Playable Coin

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
NPC/USDT
$0.00536
$0.00536$0.00536
-1.72%
17.84M (USDT)
NPC/USDC
$0.005354
$0.005354$0.005354
-1.73%
10.36M (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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NPC
NPC
USD
USD

1 NPC = 0.00536 USD