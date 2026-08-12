Análisis técnico de Numeraire (NMR) de hoy La página de análisis de Numeraire proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de NMR. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Numeraire a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Numeraire (NMR) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $8.434 -- -4.54% -10.87% -5.24%

Indicadores técnicos de Numeraire

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Numeraire en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Comprar Vender 8 Mantener 2 Comprar 16 Medias móviles : Comprar Vender 5 Mantener 0 Comprar 9 Indicadores técnicos : Comprar Vender 3 Mantener 2 Comprar 7 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 8.4223 8.4216 R2 8.4216 8.4212 R1 8.4213 8.421 PP 8.4206 8.4206 S1 8.4203 8.4202 S2 8.4196 8.42 S3 8.4193 8.4196

Señales del mercado de Numeraire Volumen neto actual de órdenes abiertas 0.27M $10.29 M $10.02 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.00M Compras activas en 3 días $0.02 M Ventas activas en 3 días $0.02 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.00M Compras activas en 7 días $0.06 M Ventas activas en 7 días $0.06 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Numeraire Ingresos netos Precio de NMRUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.00 M 8.41 2026-08-11 -$0.02 M 8.35 2026-08-10 $0.04 M 8.43 2026-08-09 -$0.01 M 8.46 2026-08-08 $0.00 M 8.48 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Numeraire (NMR) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Numeraire en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h NMR / USDT $8.434 $8.434 $8.434 +1.05% 6.87K (USDT) Trade NMR / USDC $8.416 $8.416 $8.416 +0.92% 6.73K (USDT) Trade NMR / ETH $0.004473 $0.004473 $0.004473 -0.24% 560.54 (USDT) Trade