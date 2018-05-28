Buy CryptoMarketsSpotFuturesKORUEarnEvent Center
More
$1,000,000 TradFi Gala
Regístrate
Los análisis avanzados de IA MEXC brindan actualizaciones diarias sobre New Kind of Network, que incluyen análisis técnico y oportunidades de inversión. ¡Obtén las últimas noticias diarias ahora!Los análisis avanzados de IA MEXC brindan actualizaciones diarias sobre New Kind of Network, que incluyen análisis técnico y oportunidades de inversión. ¡Obtén las últimas noticias diarias ahora!

Más información de NKN

Info. de precios de NKN

¿Qué es NKN?

Whitepaper de NKN

Sitio web oficial de NKN

Tokenomía de NKN

Pronóstico de precios de NKN

Historial de NKN

Guía de compra de NKN

Conversor de moneda fiat a NKN

Spot de NKN

Futuros USDT-M de NKN

Premercado

Earn

Airdrop+

Noticias

Blog

Learn

Análisis técnico de New Kind of Network (NKN) de hoy

Análisis técnico de New Kind of Network (NKN) de hoy

La página de análisis de New Kind of Network proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de NKN. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de New Kind of Network a continuación.

Cambio de precio de New Kind of Network (NKN)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.005231---1.33%-0.27%-29.09%
Obtén más información sobre el precio de New Kind of Network

Flujo de capital de New Kind of Network

Ingresos netosPrecio de NKNUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12$0.00 M0.01
2026-08-11$0.00 M0.01
2026-08-10-$0.01 M0.01
2026-08-09-$0.01 M0.01
2026-08-08$0.00 M0.01

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Explorar más sobre New Kind of Network

Opera New Kind of Network (NKN) en los mercados de MEXC

Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de New Kind of Network en vivo y opera en directo.

Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
NKN/USDT
$0.005231
$0.005231$0.005231
-0.60%
10.50M (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

Calculadora de NKN a USD

Monto

NKN
NKN
USD
USD

1 NKN = 0.005231 USD