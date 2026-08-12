Análisis técnico de Nexo (NEXO) de hoy La página de análisis de Nexo proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de NEXO. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Nexo a continuación. Regístrate

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Flujo de capital de Nexo Ingresos netos Precio de NEXOUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.01 M 0.72 2026-08-11 -$0.05 M 0.72 2026-08-10 -$0.01 M 0.72 2026-08-09 -$0.02 M 0.74 2026-08-08 -$0.01 M 0.73 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Nexo (NEXO) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Nexo en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h NEXO / USDT $0.7247 $0.7247 $0.7247 +1.24% 98.59K (USDT) Trade