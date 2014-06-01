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Análisis técnico de NEO (NEO) de hoy

Análisis técnico de NEO (NEO) de hoy

La página de análisis de NEO proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de NEO. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de NEO a continuación.

Cambio de precio de NEO (NEO)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$1.738---7.01%-11.01%-43.85%
Obtén más información sobre el precio de NEO

Indicadores técnicos de NEO

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de NEO en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Vender
Vender 18
Mantener 2
Comprar 6
Medias móviles:Vender agresivamenteVender 14Mantener 0Comprar 0
Indicadores técnicos:ComprarVender 4Mantener 2Comprar 6
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
1.7363
1.7356
R2
1.7356
1.7352
R1
1.7353
1.735
PP
1.7346
1.7346
S1
1.7343
1.7342
S2
1.7336
1.734
S3
1.7333
1.7336

Señales del mercado de NEO

Volumen neto actual de órdenes abiertas
0.92M
$7.15 M
$6.22 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
-0.03M
Compras activas en 3 días
$0.34 M
Ventas activas en 3 días
$0.36 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
0.00M
Compras activas en 7 días
$0.56 M
Ventas activas en 7 días
$0.57 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de NEO

Ingresos netosPrecio de NEOUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12$0.02 M1.76
2026-08-11$0.02 M1.73
2026-08-10-$0.02 M1.82
2026-08-09$0.00 M1.85
2026-08-08$0.01 M1.85

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
NEO/USDT
$1.738
$1.738$1.738
+0.81%
36.80K (USDT)
NEO/USDC
$1.737
$1.737$1.737
+0.69%
29.65K (USDT)
NEO/BTC
$0.00002728
$0.00002728$0.00002728
+0.70%
4.59K (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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USD

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