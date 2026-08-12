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Análisis técnico de NAVI Protocol (NAVX) de hoy

Análisis técnico de NAVI Protocol (NAVX) de hoy

La página de análisis de NAVI Protocol proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de NAVX. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de NAVI Protocol a continuación.

Cambio de precio de NAVI Protocol (NAVX)

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Ingresos netosPrecio de NAVXUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12$0.01 M0.01
2026-08-11$0.02 M0.01
2026-08-10$0.00 M0.01
2026-08-09$0.00 M0.01
2026-08-08$0.01 M0.01

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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$0.007305$0.007305
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6.89M (USDT)

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La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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