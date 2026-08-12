Análisis técnico de NAVI Protocol (NAVX) de hoy La página de análisis de NAVI Protocol proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de NAVX. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de NAVI Protocol a continuación. Regístrate

Cambio de precio de NAVI Protocol (NAVX) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.007305 -- -8.37% +4.05% -45.53%

Flujo de capital de NAVI Protocol Ingresos netos Precio de NAVXUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.01 M 0.01 2026-08-11 $0.02 M 0.01 2026-08-10 $0.00 M 0.01 2026-08-09 $0.00 M 0.01 2026-08-08 $0.01 M 0.01 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera NAVI Protocol (NAVX) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de NAVI Protocol en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h NAVX / USDT $0.007305 $0.007305 $0.007305 -2.23% 6.89M (USDT) Trade