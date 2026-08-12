Análisis técnico de Moonriver (MOVR) de hoy La página de análisis de Moonriver proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de MOVR. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Moonriver a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Moonriver (MOVR) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.903 -- -20.45% -32.26% -65.89%

Indicadores técnicos de Moonriver

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Moonriver en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Vender agresivamente Vender 20 Mantener 3 Comprar 3 Medias móviles : Vender agresivamente Vender 14 Mantener 0 Comprar 0 Indicadores técnicos : Vender Vender 6 Mantener 3 Comprar 3 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.9033 0.9026 R2 0.9026 0.9022 R1 0.9023 0.902 PP 0.9016 0.9016 S1 0.9013 0.9012 S2 0.9006 0.901 S3 0.9003 0.9006

Señales del mercado de Moonriver Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.33M $8.62 M $8.96 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.00M Compras activas en 3 días $0.51 M Ventas activas en 3 días $0.50 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.04M Compras activas en 7 días $0.70 M Ventas activas en 7 días $0.66 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Moonriver Ingresos netos Precio de MOVRUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 -$0.08 M 0.92 2026-08-11 -$0.27 M 0.97 2026-08-10 -$0.01 M 1.16 2026-08-09 $0.00 M 1.18 2026-08-08 -$0.05 M 1.15 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Moonriver (MOVR) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Moonriver en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h MOVR / USDT $0.903 $0.903 $0.903 -6.71% 164.72K (USDT) Trade