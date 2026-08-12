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Análisis técnico de cat in a dogs world (MEW) de hoy

Análisis técnico de cat in a dogs world (MEW) de hoy

La página de análisis de cat in a dogs world proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de MEW. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de cat in a dogs world a continuación.

Cambio de precio de cat in a dogs world (MEW)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.0003334---0.03%-9.51%-44.99%
Obtén más información sobre el precio de cat in a dogs world

Indicadores técnicos de Cat in a dogs world

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Cat in a dogs world en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Vender
Vender 11
Mantener 10
Comprar 5
Medias móviles:VenderVender 8Mantener 1Comprar 5
Indicadores técnicos:MantenerVender 3Mantener 9Comprar 0
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.0003331
0.000333
R2
0.000333
0.0003328
R1
0.0003328
0.0003328
PP
0.0003327
0.0003327
S1
0.0003325
0.0003325
S2
0.0003324
0.0003325
S3
0.0003322
0.0003324

Señales del mercado de Cat in a dogs world

Volumen neto actual de órdenes abiertas
0.05M
$4.37 M
$4.31 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
0.00M
Compras activas en 3 días
$0.06 M
Ventas activas en 3 días
$0.07 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
0.00M
Compras activas en 7 días
$0.16 M
Ventas activas en 7 días
$0.16 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de Cat in a dogs world

Ingresos netosPrecio de MEWUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12$0.00 M0.00
2026-08-11-$0.02 M0.00
2026-08-10$0.01 M0.00
2026-08-09-$0.01 M0.00
2026-08-08-$0.03 M0.00

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
MEW/USDT
$0.0003333
$0.0003333$0.0003333
+2.74%
176.55M (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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