Análisis técnico de cat in a dogs world (MEW) de hoy La página de análisis de cat in a dogs world proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de MEW. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de cat in a dogs world a continuación. Regístrate

Cambio de precio de cat in a dogs world (MEW) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.0003334 -- -0.03% -9.51% -44.99%

Indicadores técnicos de Cat in a dogs world

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Cat in a dogs world en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Vender Vender 11 Mantener 10 Comprar 5 Medias móviles : Vender Vender 8 Mantener 1 Comprar 5 Indicadores técnicos : Mantener Vender 3 Mantener 9 Comprar 0 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.0003331 0.000333 R2 0.000333 0.0003328 R1 0.0003328 0.0003328 PP 0.0003327 0.0003327 S1 0.0003325 0.0003325 S2 0.0003324 0.0003325 S3 0.0003322 0.0003324

Señales del mercado de Cat in a dogs world Volumen neto actual de órdenes abiertas 0.05M $4.37 M $4.31 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.00M Compras activas en 3 días $0.06 M Ventas activas en 3 días $0.07 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.00M Compras activas en 7 días $0.16 M Ventas activas en 7 días $0.16 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Cat in a dogs world Ingresos netos Precio de MEWUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.00 M 0.00 2026-08-11 -$0.02 M 0.00 2026-08-10 $0.01 M 0.00 2026-08-09 -$0.01 M 0.00 2026-08-08 -$0.03 M 0.00 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera cat in a dogs world (MEW) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de cat in a dogs world en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h MEW / USDT $0.0003333 $0.0003333 $0.0003333 +2.74% 176.55M (USDT) Trade