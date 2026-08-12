Análisis técnico de Metis (METIS) de hoy La página de análisis de Metis proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de METIS. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Metis a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Metis (METIS) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $2.456 -- +1.73% -14.88% -34.55%

Indicadores técnicos de Metis

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Metis en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Mantener Vender 12 Mantener 2 Comprar 12 Medias móviles : Comprar Vender 5 Mantener 0 Comprar 9 Indicadores técnicos : Vender Vender 7 Mantener 2 Comprar 3 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 2.458 2.457 R2 2.457 2.4558 R1 2.455 2.4551 PP 2.454 2.454 S1 2.452 2.4528 S2 2.451 2.4521 S3 2.449 2.451

Señales del mercado de Metis Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.43M $6.50 M $6.93 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.01M Compras activas en 3 días $0.02 M Ventas activas en 3 días $0.01 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.01M Compras activas en 7 días $0.08 M Ventas activas en 7 días $0.07 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Metis Ingresos netos Precio de METISUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.00 M 2.46 2026-08-11 -$0.04 M 2.46 2026-08-10 -$0.01 M 2.51 2026-08-09 $0.05 M 2.55 2026-08-08 $0.07 M 2.54 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Metis (METIS) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Metis en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h METIS / USDT $2.458 $2.458 $2.458 0.00% 24.27K (USDT) Trade