Precio de Mancer hoy

El precio actual de Mancer (MANCER) hoy es € 0.003643, con una variación del 1.24% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de MANCER a EUR es € 0.003643 por MANCER.

Mancer actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- MANCER. Durante las últimas 24 horas, MANCER cotiza entre € 0.003457 (bajo) y € 0.004481 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, MANCER experimentó un cambio de -4.59% en la última hora y de +420.42% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 68.15K.

Información del mercado de Mancer (MANCER)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) € 68.15K€ 68.15K € 68.15K Cap. de mercado totalmente diluida € 9.11M€ 9.11M € 9.11M Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 2,500,000,000 2,500,000,000 2,500,000,000 Blockchain pública ROBINHOOD

La capitalización de mercado actual de Mancer es de --, con un volumen de trading en 24 horas de € 68.15K. El suministro circulante de MANCER es de --, con un suministro total de 2500000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 9.11M.