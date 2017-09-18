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Análisis técnico de Decentraland (MANA) de hoy

Análisis técnico de Decentraland (MANA) de hoy

La página de análisis de Decentraland proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de MANA. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Decentraland a continuación.

Cambio de precio de Decentraland (MANA)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.06612---0.95%-5.41%-29.38%
Obtén más información sobre el precio de Decentraland

Indicadores técnicos de Decentraland

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Decentraland en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Comprar
Vender 7
Mantener 5
Comprar 14
Medias móviles:Comprar agresivamenteVender 0Mantener 2Comprar 12
Indicadores técnicos:VenderVender 7Mantener 3Comprar 2
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.06603
0.06602
R2
0.06602
0.06601
R1
0.06601
0.06601
PP
0.066
0.066
S1
0.06599
0.06599
S2
0.06598
0.06599
S3
0.06597
0.06598

Señales del mercado de Decentraland

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-0.31M
$4.06 M
$4.37 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
-0.01M
Compras activas en 3 días
$0.35 M
Ventas activas en 3 días
$0.37 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
0.00M
Compras activas en 7 días
$0.69 M
Ventas activas en 7 días
$0.69 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de Decentraland

Ingresos netosPrecio de MANAUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12$0.01 M0.07
2026-08-11-$0.06 M0.07
2026-08-10-$0.03 M0.07
2026-08-09$0.01 M0.07
2026-08-08$0.01 M0.07

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
MANA/USDT
$0.0661
$0.0661$0.0661
+1.38%
836.48K (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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MANA
MANA
USD
USD

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