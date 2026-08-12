Análisis técnico de MAGIC (MAGIC) de hoy La página de análisis de MAGIC proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de MAGIC. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de MAGIC a continuación. Regístrate

Cambio de precio de MAGIC (MAGIC) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.04046 -- +0.02% -6.02% -39.76%

Indicadores técnicos de MAGIC

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de MAGIC en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Vender Vender 14 Mantener 3 Comprar 9 Medias móviles : Vender agresivamente Vender 11 Mantener 1 Comprar 2 Indicadores técnicos : Comprar Vender 3 Mantener 2 Comprar 7 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.04031 0.0403 R2 0.0403 0.0403 R1 0.0403 0.0403 PP 0.04029 0.04029 S1 0.04029 0.04029 S2 0.04028 0.04029 S3 0.04028 0.04028

Señales del mercado de MAGIC Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.53M $7.92 M $8.45 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días -0.02M Compras activas en 3 días $0.08 M Ventas activas en 3 días $0.09 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.02M Compras activas en 7 días $0.27 M Ventas activas en 7 días $0.26 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de MAGIC Ingresos netos Precio de MAGICUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.01 M 0.04 2026-08-11 -$0.03 M 0.04 2026-08-10 -$0.04 M 0.04 2026-08-09 -$0.02 M 0.04 2026-08-08 $0.02 M 0.04 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera MAGIC (MAGIC) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de MAGIC en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h MAGIC / USDT $0.04047 $0.04047 $0.04047 +0.99% 1.62M (USDT) Trade