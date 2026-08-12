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Análisis técnico de MAGIC (MAGIC) de hoy

Análisis técnico de MAGIC (MAGIC) de hoy

La página de análisis de MAGIC proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de MAGIC. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de MAGIC a continuación.

Cambio de precio de MAGIC (MAGIC)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.04046--+0.02%-6.02%-39.76%
Obtén más información sobre el precio de MAGIC

Indicadores técnicos de MAGIC

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de MAGIC en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Vender
Vender 14
Mantener 3
Comprar 9
Medias móviles:Vender agresivamenteVender 11Mantener 1Comprar 2
Indicadores técnicos:ComprarVender 3Mantener 2Comprar 7
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.04031
0.0403
R2
0.0403
0.0403
R1
0.0403
0.0403
PP
0.04029
0.04029
S1
0.04029
0.04029
S2
0.04028
0.04029
S3
0.04028
0.04028

Señales del mercado de MAGIC

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-0.53M
$7.92 M
$8.45 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
-0.02M
Compras activas en 3 días
$0.08 M
Ventas activas en 3 días
$0.09 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
0.02M
Compras activas en 7 días
$0.27 M
Ventas activas en 7 días
$0.26 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de MAGIC

Ingresos netosPrecio de MAGICUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12$0.01 M0.04
2026-08-11-$0.03 M0.04
2026-08-10-$0.04 M0.04
2026-08-09-$0.02 M0.04
2026-08-08$0.02 M0.04

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
MAGIC/USDT
$0.04047
$0.04047$0.04047
+0.99%
1.62M (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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