Análisis técnico de Terra Classic (LUNC) de hoy La página de análisis de Terra Classic proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de LUNC. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Terra Classic a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Terra Classic (LUNC) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.00005178 -- +3.43% -15.08% -34.54%

Indicadores técnicos de Terra Classic

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Terra Classic en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Mantener Vender 15 Mantener 1 Comprar 10 Medias móviles : Vender Vender 11 Mantener 0 Comprar 3 Indicadores técnicos : Comprar Vender 4 Mantener 1 Comprar 7 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.0000517 0.0000517 R2 0.0000517 0.00005169 R1 0.00005169 0.00005169 PP 0.00005169 0.00005169 S1 0.00005168 0.00005168 S2 0.00005168 0.00005168 S3 0.00005167 0.00005168

Señales del mercado de Terra Classic Volumen neto actual de órdenes abiertas -14.67M $7.58 M $22.24 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.05M Compras activas en 3 días $2.66 M Ventas activas en 3 días $2.60 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.01M Compras activas en 7 días $4.07 M Ventas activas en 7 días $4.06 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Terra Classic Ingresos netos Precio de LUNCUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.02 M 0.00 2026-08-11 $0.58 M 0.00 2026-08-10 -$0.03 M 0.00 2026-08-09 -$0.04 M 0.00 2026-08-08 -$0.03 M 0.00 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Terra Classic (LUNC) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Terra Classic en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h LUNC / USDT $0.00005179 $0.00005179 $0.00005179 -2.37% 4.30B (USDT) Trade LUNC / USDC $0.00005172 $0.00005172 $0.00005172 -2.39% 523.97M (USDT) Trade