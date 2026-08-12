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Análisis técnico de Terra Classic (LUNC) de hoy

Análisis técnico de Terra Classic (LUNC) de hoy

La página de análisis de Terra Classic proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de LUNC. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Terra Classic a continuación.

Cambio de precio de Terra Classic (LUNC)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.00005178--+3.43%-15.08%-34.54%
Obtén más información sobre el precio de Terra Classic

Indicadores técnicos de Terra Classic

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Terra Classic en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Mantener
Vender 15
Mantener 1
Comprar 10
Medias móviles:VenderVender 11Mantener 0Comprar 3
Indicadores técnicos:ComprarVender 4Mantener 1Comprar 7
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.0000517
0.0000517
R2
0.0000517
0.00005169
R1
0.00005169
0.00005169
PP
0.00005169
0.00005169
S1
0.00005168
0.00005168
S2
0.00005168
0.00005168
S3
0.00005167
0.00005168

Señales del mercado de Terra Classic

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-14.67M
$7.58 M
$22.24 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
0.05M
Compras activas en 3 días
$2.66 M
Ventas activas en 3 días
$2.60 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
0.01M
Compras activas en 7 días
$4.07 M
Ventas activas en 7 días
$4.06 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de Terra Classic

Ingresos netosPrecio de LUNCUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12$0.02 M0.00
2026-08-11$0.58 M0.00
2026-08-10-$0.03 M0.00
2026-08-09-$0.04 M0.00
2026-08-08-$0.03 M0.00

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
LUNC/USDT
$0.00005179
$0.00005179$0.00005179
-2.37%
4.30B (USDT)
LUNC/USDC
$0.00005172
$0.00005172$0.00005172
-2.39%
523.97M (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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LUNC
LUNC
USD
USD

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