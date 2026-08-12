Análisis técnico de Terra (LUNA) de hoy La página de análisis de Terra proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de LUNA. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Terra a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Terra (LUNA) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.04908 -- +20.47% +2.42% -25.89%

Flujo de capital de Terra Ingresos netos Precio de LUNAUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 -$0.03 M 0.05 2026-08-11 $0.40 M 0.05 2026-08-10 -$0.05 M 0.04 2026-08-09 -$0.06 M 0.04 2026-08-08 $0.02 M 0.04 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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