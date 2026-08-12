Análisis técnico de Terra (LUNA) de hoy
Cambio de precio de Terra (LUNA)
|Precio actual
|24 horas
|7 días
|30 días
|90 días
|$0.04908
|--
|+20.47%
|+2.42%
|-25.89%
Flujo de capital de Terra
|Historial
|Ingresos netos
|Precio
|2026-08-12
|-$0.03 M
|0.05
|2026-08-11
|$0.40 M
|0.05
|2026-08-10
|-$0.05 M
|0.04
|2026-08-09
|-$0.06 M
|0.04
|2026-08-08
|$0.02 M
|0.04
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