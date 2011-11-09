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Análisis técnico de Litecoin (LTC) de hoy

Análisis técnico de Litecoin (LTC) de hoy

La página de análisis de Litecoin proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de LTC. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Litecoin a continuación.

Cambio de precio de Litecoin (LTC)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$45.5--+1.06%+2.91%-19.76%
Obtén más información sobre el precio de Litecoin

Análisis diario de IA para Litecoin

Análisis de Litecoin del 2026-07-29

  • La tasa de financiación de contratos se vuelve positiva: La tasa de financiación de contratos de LTC es del 0,0031%, lo que indica un sentimiento alcista dominante y un aumento en el costo del capital, lo que podría presagiar un riesgo de corrección a corto plazo y ejercer presión a la baja sobre el precio de LTC.
  • Sentimiento de mercado en pánico extremo: El índice de miedo y codicia del mercado se sitúa en 28, dentro de la zona de pánico extremo, lo que refleja una menor apetencia por el riesgo y una contracción de la liquidez, factores bajistas para el precio de LTC.
  • Fuerte volatilidad en el flujo neto de capitales: En los últimos días, los flujos de capital de LTC han mostrado una gran oscilación, con entradas netas inestables y una clara divergencia entre los principales inversores, lo que frena el impulso alcista de LTC.

Análisis de Litecoin del 2026-07-28

  • Salida continua de fondos: LTC ha registrado una salida neta de fondos en 6 de los últimos 7 días, con una salida neta de aproximadamente 116.000 USDT en las últimas 24 horas, lo que indica una fuerte disposición del mercado a retirar capital, ejerciendo presión a la baja sobre el precio de la moneda.
  • Divergencia en la proporción largo/corto: Aunque la proporción de posiciones largas/cortas de los inversores minoristas se mantiene en un nivel alto por encima de 5,3, lo que refleja un optimismo extremo entre este grupo, la proporción de cuentas élite ha caído drásticamente de 5,6 a 2,3, lo que sugiere que los grandes inversores están cerrando posiciones largas o abriendo cortas, aumentando el riesgo de corrección en el precio.
  • Debilidad técnica: Los indicadores KDJ de LTC en gráficos de 4 horas y diarios han formado una cruz de la muerte descendente, y el precio ha roto el soporte de las medias móviles a corto plazo; la configuración técnica es bajista y, sumado al índice de miedo y codicia del mercado en 28 (miedo extremo), la tendencia a corto plazo enfrenta presión.

Indicadores técnicos de Litecoin

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Litecoin en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Vender
Vender 17
Mantener 2
Comprar 7
Medias móviles:Vender agresivamenteVender 14Mantener 0Comprar 0
Indicadores técnicos:ComprarVender 3Mantener 2Comprar 7
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
45.5066
45.4933
R2
45.4933
45.4818
R1
45.4766
45.4747
PP
45.4633
45.4633
S1
45.4466
45.4518
S2
45.4333
45.4447
S3
45.4166
45.4333

Señales del mercado de Litecoin

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-0.17M
$59.53 M
$59.69 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
0.32M
Compras activas en 3 días
$10.27 M
Ventas activas en 3 días
$9.95 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
-0.12M
Compras activas en 7 días
$23.38 M
Ventas activas en 7 días
$23.50 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de Litecoin

Ingresos netosPrecio de LTCUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12$0.38 M45.49
2026-08-11$0.16 M45.04
2026-08-10-$1.26 M45.20
2026-08-09$1.02 M46.45
2026-08-08-$0.22 M45.89

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
LTC/USDT
$45.5
$45.5$45.5
+1.04%
48.21K (USDT)
LTC/USDC
$45.45
$45.45$45.45
+1.06%
857.44 (USDT)
LTC/BTC
$0.0007159
$0.0007159$0.0007159
+0.95%
199.75 (USDT)
LTC/USD1
$45.51
$45.51$45.51
+1.06%
1.23K (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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