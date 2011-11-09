Análisis técnico de Litecoin (LTC) de hoy
Cambio de precio de Litecoin (LTC)
|Precio actual
|24 horas
|7 días
|30 días
|90 días
|$45.5
|--
|+1.06%
|+2.91%
|-19.76%
Análisis diario de IA para Litecoin
Análisis de Litecoin del 2026-07-29
- La tasa de financiación de contratos se vuelve positiva: La tasa de financiación de contratos de LTC es del 0,0031%, lo que indica un sentimiento alcista dominante y un aumento en el costo del capital, lo que podría presagiar un riesgo de corrección a corto plazo y ejercer presión a la baja sobre el precio de LTC.
- Sentimiento de mercado en pánico extremo: El índice de miedo y codicia del mercado se sitúa en 28, dentro de la zona de pánico extremo, lo que refleja una menor apetencia por el riesgo y una contracción de la liquidez, factores bajistas para el precio de LTC.
- Fuerte volatilidad en el flujo neto de capitales: En los últimos días, los flujos de capital de LTC han mostrado una gran oscilación, con entradas netas inestables y una clara divergencia entre los principales inversores, lo que frena el impulso alcista de LTC.
Análisis de Litecoin del 2026-07-28
- Salida continua de fondos: LTC ha registrado una salida neta de fondos en 6 de los últimos 7 días, con una salida neta de aproximadamente 116.000 USDT en las últimas 24 horas, lo que indica una fuerte disposición del mercado a retirar capital, ejerciendo presión a la baja sobre el precio de la moneda.
- Divergencia en la proporción largo/corto: Aunque la proporción de posiciones largas/cortas de los inversores minoristas se mantiene en un nivel alto por encima de 5,3, lo que refleja un optimismo extremo entre este grupo, la proporción de cuentas élite ha caído drásticamente de 5,6 a 2,3, lo que sugiere que los grandes inversores están cerrando posiciones largas o abriendo cortas, aumentando el riesgo de corrección en el precio.
- Debilidad técnica: Los indicadores KDJ de LTC en gráficos de 4 horas y diarios han formado una cruz de la muerte descendente, y el precio ha roto el soporte de las medias móviles a corto plazo; la configuración técnica es bajista y, sumado al índice de miedo y codicia del mercado en 28 (miedo extremo), la tendencia a corto plazo enfrenta presión.
Indicadores técnicos de Litecoin
El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Litecoin en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.
|Medias móviles:
|Vender agresivamente
|Vender 14
|Mantener 0
|Comprar 0
|Indicadores técnicos:
|Comprar
|Vender 3
|Mantener 2
|Comprar 7
Señales del mercado de Litecoin
Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.
Flujo de capital de Litecoin
|Historial
|Ingresos netos
|Precio
|2026-08-12
|$0.38 M
|45.49
|2026-08-11
|$0.16 M
|45.04
|2026-08-10
|-$1.26 M
|45.20
|2026-08-09
|$1.02 M
|46.45
|2026-08-08
|-$0.22 M
|45.89
Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.
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