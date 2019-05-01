Análisis técnico de Livepeer (LPT) de hoy La página de análisis de Livepeer proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de LPT. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Livepeer a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Livepeer (LPT) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $1.217 -- -5.00% -20.57% -44.56%

Indicadores técnicos de Livepeer

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Livepeer en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Vender agresivamente Vender 18 Mantener 5 Comprar 3 Medias móviles : Vender agresivamente Vender 14 Mantener 0 Comprar 0 Indicadores técnicos : Mantener Vender 4 Mantener 5 Comprar 3 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 1.2173 1.2166 R2 1.2166 1.2162 R1 1.2163 1.216 PP 1.2156 1.2156 S1 1.2153 1.2152 S2 1.2146 1.215 S3 1.2143 1.2146

Señales del mercado de Livepeer Volumen neto actual de órdenes abiertas 0.02M $4.20 M $4.18 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.00M Compras activas en 3 días $0.02 M Ventas activas en 3 días $0.02 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.01M Compras activas en 7 días $0.05 M Ventas activas en 7 días $0.04 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Livepeer Ingresos netos Precio de LPTUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.02 M 1.22 2026-08-11 -$0.08 M 1.22 2026-08-10 -$0.03 M 1.25 2026-08-09 -$0.02 M 1.27 2026-08-08 -$0.02 M 1.27 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Livepeer (LPT) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Livepeer en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h LPT / USDT $1.218 $1.218 $1.218 +0.16% 43.34K (USDT) Trade LPT / USDC $1.217 $1.217 $1.217 +0.08% 43.57K (USDT) Trade