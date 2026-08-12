Análisis técnico de LimeWire (LMWR) de hoy La página de análisis de LimeWire proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de LMWR. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de LimeWire a continuación. Regístrate

Cambio de precio de LimeWire (LMWR) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.013588 -- +6.07% +21.10% -30.36%

Indicadores técnicos de LimeWire

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de LimeWire en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Mantener Vender 13 Mantener 2 Comprar 11 Medias móviles : Vender Vender 10 Mantener 0 Comprar 4 Indicadores técnicos : Comprar Vender 3 Mantener 2 Comprar 7 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.0138 0.01372 R2 0.01372 0.01363 R1 0.01358 0.01358 PP 0.0135 0.0135 S1 0.01336 0.01341 S2 0.01328 0.01336 S3 0.01314 0.01328

Señales del mercado de LimeWire Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.05M $0.14 M $0.19 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.00M Compras activas en 3 días $0.01 M Ventas activas en 3 días $0.00 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.00M Compras activas en 7 días $0.03 M Ventas activas en 7 días $0.03 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de LimeWire Ingresos netos Precio de LMWRUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.00 M 0.01 2026-08-11 $0.00 M 0.01 2026-08-10 $0.00 M 0.01 2026-08-09 $0.00 M 0.01 2026-08-08 -$0.01 M 0.01 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera LimeWire (LMWR) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de LimeWire en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h LMWR / USDT $0.013588 $0.013588 $0.013588 +9.00% 4.32M (USDT) Trade