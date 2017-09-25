Análisis técnico de Kyber Network (KNC) de hoy La página de análisis de Kyber Network proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de KNC. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Kyber Network a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Kyber Network (KNC) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.1023 -- -0.78% -6.41% -29.98%

Indicadores técnicos de Kyber Network

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Kyber Network en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Mantener Vender 9 Mantener 16 Comprar 1 Medias móviles : Mantener Vender 3 Mantener 11 Comprar 0 Indicadores técnicos : Vender agresivamente Vender 6 Mantener 5 Comprar 1 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.1022 0.1021 R2 0.1021 0.1021 R1 0.1021 0.1021 PP 0.102 0.102 S1 0.102 0.102 S2 0.1019 0.102 S3 0.1019 0.1019

Señales del mercado de Kyber Network Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.57M $10.16 M $10.73 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.01M Compras activas en 3 días $0.11 M Ventas activas en 3 días $0.10 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.01M Compras activas en 7 días $0.13 M Ventas activas en 7 días $0.12 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Kyber Network Ingresos netos Precio de KNCUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.02 M 0.10 2026-08-11 -$0.03 M 0.10 2026-08-10 -$0.05 M 0.10 2026-08-09 $0.01 M 0.11 2026-08-08 $0.01 M 0.10 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Kyber Network (KNC) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Kyber Network en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h KNC / USDT $0.1023 $0.1023 $0.1023 +0.58% 549.24K (USDT) Trade