Buy CryptoMarketsSpotFuturesKORUEarnEvent Center
More
$1,000,000 TradFi Gala
Regístrate
Los análisis avanzados de IA MEXC brindan actualizaciones diarias sobre Kyber Network, que incluyen análisis técnico y oportunidades de inversión. ¡Obtén las últimas noticias diarias ahora!Los análisis avanzados de IA MEXC brindan actualizaciones diarias sobre Kyber Network, que incluyen análisis técnico y oportunidades de inversión. ¡Obtén las últimas noticias diarias ahora!

Más información de KNC

Info. de precios de KNC

¿Qué es KNC?

Whitepaper de KNC

Sitio web oficial de KNC

Tokenomía de KNC

Pronóstico de precios de KNC

Historial de KNC

Guía de compra de KNC

Conversor de moneda fiat a KNC

Spot de KNC

Futuros USDT-M de KNC

Premercado

Earn

Airdrop+

Noticias

Blog

Learn

Análisis técnico de Kyber Network (KNC) de hoy

Análisis técnico de Kyber Network (KNC) de hoy

La página de análisis de Kyber Network proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de KNC. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Kyber Network a continuación.

Cambio de precio de Kyber Network (KNC)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.1023---0.78%-6.41%-29.98%
Obtén más información sobre el precio de Kyber Network

Indicadores técnicos de Kyber Network

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Kyber Network en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Mantener
Vender 9
Mantener 16
Comprar 1
Medias móviles:MantenerVender 3Mantener 11Comprar 0
Indicadores técnicos:Vender agresivamenteVender 6Mantener 5Comprar 1
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.1022
0.1021
R2
0.1021
0.1021
R1
0.1021
0.1021
PP
0.102
0.102
S1
0.102
0.102
S2
0.1019
0.102
S3
0.1019
0.1019

Señales del mercado de Kyber Network

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-0.57M
$10.16 M
$10.73 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
0.01M
Compras activas en 3 días
$0.11 M
Ventas activas en 3 días
$0.10 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
0.01M
Compras activas en 7 días
$0.13 M
Ventas activas en 7 días
$0.12 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de Kyber Network

Ingresos netosPrecio de KNCUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12$0.02 M0.10
2026-08-11-$0.03 M0.10
2026-08-10-$0.05 M0.10
2026-08-09$0.01 M0.11
2026-08-08$0.01 M0.10

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Explorar más sobre Kyber Network

Opera Kyber Network (KNC) en los mercados de MEXC

Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Kyber Network en vivo y opera en directo.

Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
KNC/USDT
$0.1023
$0.1023$0.1023
+0.58%
549.24K (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

Calculadora de KNC a USD

Monto

KNC
KNC
USD
USD

1 KNC = 0.1023 USD