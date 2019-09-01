Análisis técnico de Kaia (KAIA) de hoy La página de análisis de Kaia proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de KAIA. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Kaia a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Kaia (KAIA) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.02707 -- +0.48% -22.31% -42.59%

Indicadores técnicos de Kaia

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Kaia en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Comprar Vender 6 Mantener 4 Comprar 16 Medias móviles : Comprar agresivamente Vender 0 Mantener 0 Comprar 14 Indicadores técnicos : Vender Vender 6 Mantener 4 Comprar 2 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.027 0.02698 R2 0.02698 0.02696 R1 0.02697 0.02696 PP 0.02695 0.02695 S1 0.02694 0.02693 S2 0.02692 0.02693 S3 0.02691 0.02692

Señales del mercado de Kaia Volumen neto actual de órdenes abiertas 0.01M $1.38 M $1.37 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días -0.06M Compras activas en 3 días $1.18 M Ventas activas en 3 días $1.24 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días -0.10M Compras activas en 7 días $1.42 M Ventas activas en 7 días $1.52 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Kaia Ingresos netos Precio de KAIAUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 -$0.01 M 0.03 2026-08-11 -$0.01 M 0.03 2026-08-10 $0.01 M 0.03 2026-08-09 -$0.02 M 0.03 2026-08-08 $0.03 M 0.03 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Kaia (KAIA) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Kaia en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h KAIA / USDT $0.02706 $0.02706 $0.02706 +1.46% 2.14M (USDT) Trade KAIA / USDC $0.02702 $0.02702 $0.02702 +1.61% 2.06M (USDT) Trade