Análisis técnico de JOE (JOE) de hoy La página de análisis de JOE proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de JOE. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de JOE a continuación. Regístrate

Cambio de precio de JOE (JOE) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.02792 -- +15.56% +0.32% -39.92%

Indicadores técnicos de JOE

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de JOE en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Mantener Vender 12 Mantener 3 Comprar 11 Medias móviles : Vender Vender 8 Mantener 2 Comprar 4 Indicadores técnicos : Comprar Vender 4 Mantener 1 Comprar 7 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.02784 0.02783 R2 0.02783 0.02782 R1 0.02782 0.02782 PP 0.02781 0.02781 S1 0.0278 0.0278 S2 0.02779 0.0278 S3 0.02778 0.02779

Señales del mercado de JOE Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.28M $1.49 M $1.76 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días -0.01M Compras activas en 3 días $0.26 M Ventas activas en 3 días $0.27 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.00M Compras activas en 7 días $0.51 M Ventas activas en 7 días $0.50 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de JOE Ingresos netos Precio de JOEUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.01 M 0.03 2026-08-11 -$0.07 M 0.03 2026-08-10 -$0.04 M 0.03 2026-08-09 $0.29 M 0.03 2026-08-08 $0.01 M 0.03 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera JOE (JOE) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de JOE en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h JOE / USDT $0.02795 $0.02795 $0.02795 +4.36% 2.21M (USDT) Trade