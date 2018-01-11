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Análisis técnico de IOSToken (IOST) de hoy

Análisis técnico de IOSToken (IOST) de hoy

La página de análisis de IOSToken proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de IOST. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de IOSToken a continuación.

Cambio de precio de IOSToken (IOST)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.0005727---5.08%-18.24%-50.59%
Obtén más información sobre el precio de IOSToken

Indicadores técnicos de IOSToken

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de IOSToken en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Mantener
Vender 10
Mantener 7
Comprar 9
Medias móviles:MantenerVender 6Mantener 1Comprar 7
Indicadores técnicos:MantenerVender 4Mantener 6Comprar 2
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.0005714
0.0005714
R2
0.0005714
0.0005713
R1
0.0005713
0.0005713
PP
0.0005713
0.0005713
S1
0.0005712
0.0005712
S2
0.0005712
0.0005712
S3
0.0005711
0.0005712

Señales del mercado de IOSToken

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-0.49M
$7.45 M
$7.94 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
0.00M
Compras activas en 3 días
$0.12 M
Ventas activas en 3 días
$0.12 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
0.01M
Compras activas en 7 días
$0.22 M
Ventas activas en 7 días
$0.21 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de IOSToken

Ingresos netosPrecio de IOSTUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12$0.01 M0.00
2026-08-11-$0.04 M0.00
2026-08-10$0.01 M0.00
2026-08-09$0.24 M0.00
2026-08-08$0.01 M0.00

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
IOST/USDT
$0.0005727
$0.0005727$0.0005727
+1.99%
113.59M (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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