Análisis técnico de IOSToken (IOST) de hoy La página de análisis de IOSToken proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de IOST. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de IOSToken a continuación. Regístrate

Cambio de precio de IOSToken (IOST) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.0005727 -- -5.08% -18.24% -50.59%

Indicadores técnicos de IOSToken

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de IOSToken en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Mantener Vender 10 Mantener 7 Comprar 9 Medias móviles : Mantener Vender 6 Mantener 1 Comprar 7 Indicadores técnicos : Mantener Vender 4 Mantener 6 Comprar 2 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.0005714 0.0005714 R2 0.0005714 0.0005713 R1 0.0005713 0.0005713 PP 0.0005713 0.0005713 S1 0.0005712 0.0005712 S2 0.0005712 0.0005712 S3 0.0005711 0.0005712

Señales del mercado de IOSToken Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.49M $7.45 M $7.94 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.00M Compras activas en 3 días $0.12 M Ventas activas en 3 días $0.12 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.01M Compras activas en 7 días $0.22 M Ventas activas en 7 días $0.21 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de IOSToken Ingresos netos Precio de IOSTUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.01 M 0.00 2026-08-11 -$0.04 M 0.00 2026-08-10 $0.01 M 0.00 2026-08-09 $0.24 M 0.00 2026-08-08 $0.01 M 0.00 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera IOSToken (IOST) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de IOSToken en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h IOST / USDT $0.0005727 $0.0005727 $0.0005727 +1.99% 113.59M (USDT) Trade