Análisis técnico de Injective (INJ) de hoy La página de análisis de Injective proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de INJ. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Injective a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Injective (INJ) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $4.644 -- -5.19% -4.74% -9.74%

Indicadores técnicos de Injective

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Injective en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Comprar Vender 7 Mantener 1 Comprar 18 Medias móviles : Comprar agresivamente Vender 0 Mantener 0 Comprar 14 Indicadores técnicos : Vender Vender 7 Mantener 1 Comprar 4 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 4.6433 4.6426 R2 4.6426 4.6422 R1 4.6423 4.642 PP 4.6416 4.6416 S1 4.6413 4.6412 S2 4.6406 4.641 S3 4.6403 4.6406

Señales del mercado de Injective Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.83M $8.68 M $9.51 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días -0.06M Compras activas en 3 días $9.10 M Ventas activas en 3 días $9.16 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.58M Compras activas en 7 días $23.48 M Ventas activas en 7 días $22.90 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Injective Ingresos netos Precio de INJUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.20 M 4.62 2026-08-11 -$0.66 M 4.50 2026-08-10 -$0.17 M 4.46 2026-08-09 -$0.12 M 4.45 2026-08-08 -$0.43 M 4.43 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Injective (INJ) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Injective en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h INJ / USDT $4.644 $4.644 $4.644 +3.29% 238.18K (USDT) Trade INJ / USDC $4.642 $4.642 $4.642 +3.38% 11.72K (USDT) Trade