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Los análisis avanzados de IA MEXC brindan actualizaciones diarias sobre Immutable X, que incluyen análisis técnico y oportunidades de inversión. ¡Obtén las últimas noticias diarias ahora!Los análisis avanzados de IA MEXC brindan actualizaciones diarias sobre Immutable X, que incluyen análisis técnico y oportunidades de inversión. ¡Obtén las últimas noticias diarias ahora!

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Análisis técnico de Immutable X (IMX) de hoy

Análisis técnico de Immutable X (IMX) de hoy

La página de análisis de Immutable X proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de IMX. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Immutable X a continuación.

Cambio de precio de Immutable X (IMX)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.1123--+0.71%-15.44%-38.77%
Obtén más información sobre el precio de Immutable X

Indicadores técnicos de Immutable X

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Immutable X en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Comprar
Vender 5
Mantener 6
Comprar 15
Medias móviles:ComprarVender 4Mantener 3Comprar 7
Indicadores técnicos:Comprar agresivamenteVender 1Mantener 3Comprar 8
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.1122
0.1121
R2
0.1121
0.1121
R1
0.1121
0.1121
PP
0.112
0.112
S1
0.112
0.112
S2
0.1119
0.112
S3
0.1119
0.1119

Señales del mercado de Immutable X

Volumen neto actual de órdenes abiertas
0.21M
$4.29 M
$4.08 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
-0.03M
Compras activas en 3 días
$0.12 M
Ventas activas en 3 días
$0.15 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
-0.02M
Compras activas en 7 días
$0.26 M
Ventas activas en 7 días
$0.29 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de Immutable X

Ingresos netosPrecio de IMXUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12$0.02 M0.11
2026-08-11$0.03 M0.11
2026-08-10$0.02 M0.11
2026-08-09-$0.02 M0.11
2026-08-08-$0.01 M0.11

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
IMX/USDT
$0.1123
$0.1123$0.1123
+2.27%
546.39K (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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1 IMX = 0.1123 USD