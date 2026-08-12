Análisis técnico de SPACE ID (ID) de hoy La página de análisis de SPACE ID proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de ID. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de SPACE ID a continuación. Regístrate

Cambio de precio de SPACE ID (ID) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.02885 -- +7.36% -20.77% -11.45%

Indicadores técnicos de SPACE ID

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de SPACE ID en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Mantener Vender 8 Mantener 11 Comprar 7 Medias móviles : Vender Vender 6 Mantener 6 Comprar 2 Indicadores técnicos : Comprar Vender 2 Mantener 5 Comprar 5 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.02888 0.02887 R2 0.02887 0.02887 R1 0.02887 0.02887 PP 0.02886 0.02886 S1 0.02886 0.02886 S2 0.02885 0.02886 S3 0.02885 0.02885

Señales del mercado de SPACE ID Volumen neto actual de órdenes abiertas 2.47M $9.05 M $6.58 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.00M Compras activas en 3 días $0.07 M Ventas activas en 3 días $0.07 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.00M Compras activas en 7 días $0.19 M Ventas activas en 7 días $0.20 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de SPACE ID Ingresos netos Precio de IDUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 -$0.01 M 0.03 2026-08-11 $0.19 M 0.03 2026-08-10 -$0.02 M 0.03 2026-08-09 -$0.02 M 0.03 2026-08-08 $0.01 M 0.03 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera SPACE ID (ID) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de SPACE ID en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h ID / USDT $0.02885 $0.02885 $0.02885 -0.16% 2.33M (USDT) Trade