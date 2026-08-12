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Análisis técnico de SPACE ID (ID) de hoy

Análisis técnico de SPACE ID (ID) de hoy

La página de análisis de SPACE ID proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de ID. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de SPACE ID a continuación.

Cambio de precio de SPACE ID (ID)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.02885--+7.36%-20.77%-11.45%
Obtén más información sobre el precio de SPACE ID

Indicadores técnicos de SPACE ID

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de SPACE ID en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Mantener
Vender 8
Mantener 11
Comprar 7
Medias móviles:VenderVender 6Mantener 6Comprar 2
Indicadores técnicos:ComprarVender 2Mantener 5Comprar 5
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.02888
0.02887
R2
0.02887
0.02887
R1
0.02887
0.02887
PP
0.02886
0.02886
S1
0.02886
0.02886
S2
0.02885
0.02886
S3
0.02885
0.02885

Señales del mercado de SPACE ID

Volumen neto actual de órdenes abiertas
2.47M
$9.05 M
$6.58 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
0.00M
Compras activas en 3 días
$0.07 M
Ventas activas en 3 días
$0.07 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
0.00M
Compras activas en 7 días
$0.19 M
Ventas activas en 7 días
$0.20 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de SPACE ID

Ingresos netosPrecio de IDUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12-$0.01 M0.03
2026-08-11$0.19 M0.03
2026-08-10-$0.02 M0.03
2026-08-09-$0.02 M0.03
2026-08-08$0.01 M0.03

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
ID/USDT
$0.02885
$0.02885$0.02885
-0.16%
2.33M (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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ID
USD
USD

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