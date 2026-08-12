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Análisis técnico de Internet Computer (ICP) de hoy

Análisis técnico de Internet Computer (ICP) de hoy

La página de análisis de Internet Computer proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de ICP. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Internet Computer a continuación.

Cambio de precio de Internet Computer (ICP)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$2.241--+6.71%+0.85%-26.24%
Obtén más información sobre el precio de Internet Computer

Indicadores técnicos de Internet Computer

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Internet Computer en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Vender
Vender 18
Mantener 1
Comprar 7
Medias móviles:Vender agresivamenteVender 14Mantener 0Comprar 0
Indicadores técnicos:ComprarVender 4Mantener 1Comprar 7
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
2.2393
2.2386
R2
2.2386
2.2382
R1
2.2383
2.238
PP
2.2376
2.2376
S1
2.2373
2.2372
S2
2.2366
2.237
S3
2.2363
2.2366

Señales del mercado de Internet Computer

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-0.56M
$8.81 M
$9.36 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
-0.06M
Compras activas en 3 días
$6.47 M
Ventas activas en 3 días
$6.53 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
-0.25M
Compras activas en 7 días
$11.13 M
Ventas activas en 7 días
$11.38 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de Internet Computer

Ingresos netosPrecio de ICPUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12-$0.54 M2.25
2026-08-11-$1.25 M2.26
2026-08-10-$0.45 M2.22
2026-08-09-$0.04 M2.22
2026-08-08$0.12 M2.14

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
ICP/USDT
$2.24
$2.24$2.24
-0.66%
273.10K (USDT)
ICP/USDC
$2.238
$2.238$2.238
-0.62%
30.09K (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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ICP
USD
USD

1 ICP = 2.241 USD