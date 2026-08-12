Análisis técnico de Hyperliquid (HYPE) de hoy
Cambio de precio de Hyperliquid (HYPE)
|Precio actual
|24 horas
|7 días
|30 días
|90 días
|$54.34
|--
|-1.87%
|-19.26%
|+39.94%
Análisis diario de IA para Hyperliquid
Análisis de Hyperliquid de hoy 2026-08-12
- Las instituciones continúan aumentando sus posiciones: Los ETF al contado de EE. UU. registraron entradas netas de 2,7422 millones y 2,8408 millones de dólares en un solo día y la semana pasada, respectivamente, lo que indica que el capital institucional sigue comprando, brindando un soporte directo al precio de HYPE.
- Acumulación significativa por parte de grandes inversores: En los últimos cinco días, tres nuevas billeteras retiraron aproximadamente 165.000 tokens HYPE (valorados en unos 9,16 millones de dólares) de FalconX; los datos on-chain muestran claras señales de acumulación institucional, lo cual es favorable para el alza del precio.
- Fuerte deflación del token: Hyperliquid ha quemado el 4,76% del suministro total de tokens HYPE (valorados en aproximadamente 2.630 millones de dólares), lo que representa una contracción sustancial de la oferta y constituye un factor positivo a largo plazo para el precio.
Análisis de Hyperliquid de ayer 2026-08-11
- Presión de venta por retiros de ballenas: En los últimos cinco días, tres nuevas billeteras retiraron 165,000 HYPE (aproximadamente 9.16 millones de USD) de FalconX, lo que implica un riesgo de venta extrabursátil, bajista para HYPE.
- Entradas netas continuas en ETF: El ETF spot de HYPE en EE. UU. registró una entrada neta diaria de 2.74 millones de USD y una entrada neta acumulada de 2.84 millones de USD la semana pasada, lo que indica compras sostenidas por parte de fondos institucionales, alcista para HYPE.
- Caída en los ingresos del protocolo: Los ingresos del protocolo Hyperliquid han disminuido durante cuatro trimestres consecutivos; aunque el interés abierto alcanzó nuevos máximos, la rentabilidad se ha debilitado, ejerciendo presión sobre los fundamentos, bajista para HYPE.
Indicadores técnicos de Hyperliquid
El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Hyperliquid en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.
|Medias móviles:
|Mantener
|Vender 7
|Mantener 0
|Comprar 7
|Indicadores técnicos:
|Vender
|Vender 5
|Mantener 4
|Comprar 3
Señales del mercado de Hyperliquid
Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.
Flujo de capital de Hyperliquid
|Historial
|Ingresos netos
|Precio
|2026-08-12
|-$0.85 M
|54.65
|2026-08-11
|-$0.53 M
|53.96
|2026-08-10
|$0.13 M
|54.35
|2026-08-09
|-$0.87 M
|54.85
|2026-08-08
|-$5.56 M
|54.78
Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.
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