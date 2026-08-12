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Análisis técnico de Hyperliquid (HYPE) de hoy

Análisis técnico de Hyperliquid (HYPE) de hoy

La página de análisis de Hyperliquid proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de HYPE. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Hyperliquid a continuación.

Cambio de precio de Hyperliquid (HYPE)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$54.34---1.87%-19.26%+39.94%
Obtén más información sobre el precio de Hyperliquid

Análisis diario de IA para Hyperliquid

Análisis de Hyperliquid de hoy 2026-08-12

  • Las instituciones continúan aumentando sus posiciones: Los ETF al contado de EE. UU. registraron entradas netas de 2,7422 millones y 2,8408 millones de dólares en un solo día y la semana pasada, respectivamente, lo que indica que el capital institucional sigue comprando, brindando un soporte directo al precio de HYPE.
  • Acumulación significativa por parte de grandes inversores: En los últimos cinco días, tres nuevas billeteras retiraron aproximadamente 165.000 tokens HYPE (valorados en unos 9,16 millones de dólares) de FalconX; los datos on-chain muestran claras señales de acumulación institucional, lo cual es favorable para el alza del precio.
  • Fuerte deflación del token: Hyperliquid ha quemado el 4,76% del suministro total de tokens HYPE (valorados en aproximadamente 2.630 millones de dólares), lo que representa una contracción sustancial de la oferta y constituye un factor positivo a largo plazo para el precio.

Análisis de Hyperliquid de ayer 2026-08-11

  • Presión de venta por retiros de ballenas: En los últimos cinco días, tres nuevas billeteras retiraron 165,000 HYPE (aproximadamente 9.16 millones de USD) de FalconX, lo que implica un riesgo de venta extrabursátil, bajista para HYPE.
  • Entradas netas continuas en ETF: El ETF spot de HYPE en EE. UU. registró una entrada neta diaria de 2.74 millones de USD y una entrada neta acumulada de 2.84 millones de USD la semana pasada, lo que indica compras sostenidas por parte de fondos institucionales, alcista para HYPE.
  • Caída en los ingresos del protocolo: Los ingresos del protocolo Hyperliquid han disminuido durante cuatro trimestres consecutivos; aunque el interés abierto alcanzó nuevos máximos, la rentabilidad se ha debilitado, ejerciendo presión sobre los fundamentos, bajista para HYPE.

Indicadores técnicos de Hyperliquid

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Hyperliquid en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Mantener
Vender 12
Mantener 4
Comprar 10
Medias móviles:MantenerVender 7Mantener 0Comprar 7
Indicadores técnicos:VenderVender 5Mantener 4Comprar 3
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
54.3463
54.3456
R2
54.3456
54.3452
R1
54.3453
54.345
PP
54.3446
54.3446
S1
54.3443
54.3442
S2
54.3436
54.344
S3
54.3433
54.3436

Señales del mercado de Hyperliquid

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-5.86M
$123.81 M
$129.67 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
2.41M
Compras activas en 3 días
$260.08 M
Ventas activas en 3 días
$257.67 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
10.16M
Compras activas en 7 días
$604.87 M
Ventas activas en 7 días
$594.71 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de Hyperliquid

Ingresos netosPrecio de HYPEUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12-$0.85 M54.65
2026-08-11-$0.53 M53.96
2026-08-10$0.13 M54.35
2026-08-09-$0.87 M54.85
2026-08-08-$5.56 M54.78

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
HYPE/USDT
$54.34
$54.34$54.34
+0.79%
9.84K (USDT)
HYPE/USDC
$54.33
$54.33$54.33
+0.79%
1.06K (USDT)
HYPE/USD1
$54.34
$54.34$54.34
+0.89%
1.03K (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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