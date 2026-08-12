Análisis técnico de Hyperliquid (HYPE) de hoy La página de análisis de Hyperliquid proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de HYPE. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Hyperliquid a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Hyperliquid (HYPE) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $54.34 -- -1.87% -19.26% +39.94%

Análisis diario de IA para Hyperliquid Análisis de HYPE de hoy Análisis de HYPE de ayer Análisis de Hyperliquid de hoy 2026-08-12 Las instituciones continúan aumentando sus posiciones : Los ETF al contado de EE. UU. registraron entradas netas de 2,7422 millones y 2,8408 millones de dólares en un solo día y la semana pasada, respectivamente, lo que indica que el capital institucional sigue comprando, brindando un soporte directo al precio de HYPE.

: Los ETF al contado de EE. UU. registraron entradas netas de 2,7422 millones y 2,8408 millones de dólares en un solo día y la semana pasada, respectivamente, lo que indica que el capital institucional sigue comprando, brindando un soporte directo al precio de HYPE. Acumulación significativa por parte de grandes inversores : En los últimos cinco días, tres nuevas billeteras retiraron aproximadamente 165.000 tokens HYPE (valorados en unos 9,16 millones de dólares) de FalconX; los datos on-chain muestran claras señales de acumulación institucional, lo cual es favorable para el alza del precio.

: En los últimos cinco días, tres nuevas billeteras retiraron aproximadamente 165.000 tokens HYPE (valorados en unos 9,16 millones de dólares) de FalconX; los datos on-chain muestran claras señales de acumulación institucional, lo cual es favorable para el alza del precio. Fuerte deflación del token: Hyperliquid ha quemado el 4,76% del suministro total de tokens HYPE (valorados en aproximadamente 2.630 millones de dólares), lo que representa una contracción sustancial de la oferta y constituye un factor positivo a largo plazo para el precio. Las instituciones continúan aumentando sus posiciones : Los ETF al contado de EE. UU. registraron entradas netas de 2,7422 millones y 2,8408 millones de dólares en un solo día y la semana pasada, respectivamente, lo que indica que el capital institucional sigue comprando, brindando un soporte directo al precio de HYPE.

: Los ETF al contado de EE. UU. registraron entradas netas de 2,7422 millones y 2,8408 millones de dólares en un solo día y la semana pasada, respectivamente, lo que indica que el capital institucional sigue comprando, brindando un soporte directo al precio de HYPE. Acumulación significativa por parte de grandes inversores : En los últimos cinco días, tres nuevas billeteras retiraron aproximadamente 165.000 tokens HYPE (valorados en unos 9,16 millones de dólares) de FalconX; los datos on-chain muestran claras señales de acumulación institucional, lo cual es favorable para el alza del precio.

: En los últimos cinco días, tres nuevas billeteras retiraron aproximadamente 165.000 tokens HYPE (valorados en unos 9,16 millones de dólares) de FalconX; los datos on-chain muestran claras señales de acumulación institucional, lo cual es favorable para el alza del precio. Fuerte deflación del token: Hyperliquid ha quemado el 4,76% del suministro total de tokens HYPE (valorados en aproximadamente 2.630 millones de dólares), lo que representa una contracción sustancial de la oferta y constituye un factor positivo a largo plazo para el precio. Análisis de Hyperliquid de ayer 2026-08-11 Presión de venta por retiros de ballenas : En los últimos cinco días, tres nuevas billeteras retiraron 165,000 HYPE (aproximadamente 9.16 millones de USD) de FalconX, lo que implica un riesgo de venta extrabursátil, bajista para HYPE.

: En los últimos cinco días, tres nuevas billeteras retiraron 165,000 HYPE (aproximadamente 9.16 millones de USD) de FalconX, lo que implica un riesgo de venta extrabursátil, bajista para HYPE. Entradas netas continuas en ETF : El ETF spot de HYPE en EE. UU. registró una entrada neta diaria de 2.74 millones de USD y una entrada neta acumulada de 2.84 millones de USD la semana pasada, lo que indica compras sostenidas por parte de fondos institucionales, alcista para HYPE.

: El ETF spot de HYPE en EE. UU. registró una entrada neta diaria de 2.74 millones de USD y una entrada neta acumulada de 2.84 millones de USD la semana pasada, lo que indica compras sostenidas por parte de fondos institucionales, alcista para HYPE. Caída en los ingresos del protocolo: Los ingresos del protocolo Hyperliquid han disminuido durante cuatro trimestres consecutivos; aunque el interés abierto alcanzó nuevos máximos, la rentabilidad se ha debilitado, ejerciendo presión sobre los fundamentos, bajista para HYPE. Presión de venta por retiros de ballenas : En los últimos cinco días, tres nuevas billeteras retiraron 165,000 HYPE (aproximadamente 9.16 millones de USD) de FalconX, lo que implica un riesgo de venta extrabursátil, bajista para HYPE.

: En los últimos cinco días, tres nuevas billeteras retiraron 165,000 HYPE (aproximadamente 9.16 millones de USD) de FalconX, lo que implica un riesgo de venta extrabursátil, bajista para HYPE. Entradas netas continuas en ETF : El ETF spot de HYPE en EE. UU. registró una entrada neta diaria de 2.74 millones de USD y una entrada neta acumulada de 2.84 millones de USD la semana pasada, lo que indica compras sostenidas por parte de fondos institucionales, alcista para HYPE.

: El ETF spot de HYPE en EE. UU. registró una entrada neta diaria de 2.74 millones de USD y una entrada neta acumulada de 2.84 millones de USD la semana pasada, lo que indica compras sostenidas por parte de fondos institucionales, alcista para HYPE. Caída en los ingresos del protocolo: Los ingresos del protocolo Hyperliquid han disminuido durante cuatro trimestres consecutivos; aunque el interés abierto alcanzó nuevos máximos, la rentabilidad se ha debilitado, ejerciendo presión sobre los fundamentos, bajista para HYPE.

Indicadores técnicos de Hyperliquid

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Hyperliquid en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Mantener Vender 12 Mantener 4 Comprar 10 Medias móviles : Mantener Vender 7 Mantener 0 Comprar 7 Indicadores técnicos : Vender Vender 5 Mantener 4 Comprar 3 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 54.3463 54.3456 R2 54.3456 54.3452 R1 54.3453 54.345 PP 54.3446 54.3446 S1 54.3443 54.3442 S2 54.3436 54.344 S3 54.3433 54.3436

Señales del mercado de Hyperliquid Volumen neto actual de órdenes abiertas -5.86M $123.81 M $129.67 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 2.41M Compras activas en 3 días $260.08 M Ventas activas en 3 días $257.67 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 10.16M Compras activas en 7 días $604.87 M Ventas activas en 7 días $594.71 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Hyperliquid Ingresos netos Precio de HYPEUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 -$0.85 M 54.65 2026-08-11 -$0.53 M 53.96 2026-08-10 $0.13 M 54.35 2026-08-09 -$0.87 M 54.85 2026-08-08 -$5.56 M 54.78 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Hyperliquid (HYPE) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Hyperliquid en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h HYPE / USDT $54.34 $54.34 $54.34 +0.79% 9.84K (USDT) Trade HYPE / USDC $54.33 $54.33 $54.33 +0.79% 1.06K (USDT) Trade HYPE / USD1 $54.34 $54.34 $54.34 +0.89% 1.03K (USDT) Trade