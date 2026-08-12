Análisis técnico de Holo Token (HOT) de hoy La página de análisis de Holo Token proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de HOT. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Holo Token a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Holo Token (HOT) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.0003277 -- -3.76% -13.56% -23.49%

Indicadores técnicos de Holo Token

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Holo Token en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Vender agresivamente Vender 20 Mantener 5 Comprar 1 Medias móviles : Vender agresivamente Vender 14 Mantener 0 Comprar 0 Indicadores técnicos : Vender agresivamente Vender 6 Mantener 5 Comprar 1 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.0003277 0.0003276 R2 0.0003276 0.0003276 R1 0.0003276 0.0003276 PP 0.0003275 0.0003275 S1 0.0003275 0.0003275 S2 0.0003274 0.0003275 S3 0.0003274 0.0003274

Señales del mercado de Holo Token Volumen neto actual de órdenes abiertas 0.09M $1.97 M $1.87 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.00M Compras activas en 3 días $0.02 M Ventas activas en 3 días $0.02 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días -0.01M Compras activas en 7 días $0.08 M Ventas activas en 7 días $0.09 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Holo Token Ingresos netos Precio de HOTUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.00 M 0.00 2026-08-11 -$0.03 M 0.00 2026-08-10 -$0.02 M 0.00 2026-08-09 -$0.02 M 0.00 2026-08-08 $0.02 M 0.00 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Holo Token (HOT) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Holo Token en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h HOT / USDT $0.0003272 $0.0003272 $0.0003272 -1.53% 181.90M (USDT) Trade