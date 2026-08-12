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Análisis técnico de Holo Token (HOT) de hoy

Análisis técnico de Holo Token (HOT) de hoy

La página de análisis de Holo Token proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de HOT. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Holo Token a continuación.

Cambio de precio de Holo Token (HOT)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.0003277---3.76%-13.56%-23.49%
Obtén más información sobre el precio de Holo Token

Indicadores técnicos de Holo Token

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Holo Token en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Vender agresivamente
Vender 20
Mantener 5
Comprar 1
Medias móviles:Vender agresivamenteVender 14Mantener 0Comprar 0
Indicadores técnicos:Vender agresivamenteVender 6Mantener 5Comprar 1
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.0003277
0.0003276
R2
0.0003276
0.0003276
R1
0.0003276
0.0003276
PP
0.0003275
0.0003275
S1
0.0003275
0.0003275
S2
0.0003274
0.0003275
S3
0.0003274
0.0003274

Señales del mercado de Holo Token

Volumen neto actual de órdenes abiertas
0.09M
$1.97 M
$1.87 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
0.00M
Compras activas en 3 días
$0.02 M
Ventas activas en 3 días
$0.02 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
-0.01M
Compras activas en 7 días
$0.08 M
Ventas activas en 7 días
$0.09 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de Holo Token

Ingresos netosPrecio de HOTUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12$0.00 M0.00
2026-08-11-$0.03 M0.00
2026-08-10-$0.02 M0.00
2026-08-09-$0.02 M0.00
2026-08-08$0.02 M0.00

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
HOT/USDT
$0.0003272
$0.0003272$0.0003272
-1.53%
181.90M (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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Monto

HOT
HOT
USD
USD

1 HOT = 0.0003277 USD