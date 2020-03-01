Análisis técnico de HIVE (HIVE) de hoy La página de análisis de HIVE proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de HIVE. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de HIVE a continuación. Regístrate

Cambio de precio de HIVE (HIVE) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.04014 -- -3.47% -17.80% -35.43%

Indicadores técnicos de HIVE

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de HIVE en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Vender Vender 16 Mantener 3 Comprar 7 Medias móviles : Vender agresivamente Vender 13 Mantener 1 Comprar 0 Indicadores técnicos : Comprar Vender 3 Mantener 2 Comprar 7 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.04014 0.04013 R2 0.04013 0.04011 R1 0.04011 0.04011 PP 0.0401 0.0401 S1 0.04008 0.04008 S2 0.04007 0.04008 S3 0.04005 0.04007

Señales del mercado de HIVE Volumen neto actual de órdenes abiertas 0.02M $1.74 M $1.72 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días -0.01M Compras activas en 3 días $0.00 M Ventas activas en 3 días $0.01 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.00M Compras activas en 7 días $0.02 M Ventas activas en 7 días $0.02 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de HIVE Ingresos netos Precio de HIVEUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.01 M 0.04 2026-08-11 -$0.01 M 0.04 2026-08-10 $0.00 M 0.04 2026-08-09 -$0.01 M 0.04 2026-08-08 -$0.02 M 0.04 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera HIVE (HIVE) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de HIVE en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h HIVE / USDT $0.04014 $0.04014 $0.04014 +1.08% 1.75M (USDT) Trade HIVE / USDC $0.04012 $0.04012 $0.04012 +1.28% 1.34M (USDT) Trade