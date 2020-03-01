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Análisis técnico de HIVE (HIVE) de hoy

Análisis técnico de HIVE (HIVE) de hoy

La página de análisis de HIVE proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de HIVE. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de HIVE a continuación.

Cambio de precio de HIVE (HIVE)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.04014---3.47%-17.80%-35.43%
Obtén más información sobre el precio de HIVE

Indicadores técnicos de HIVE

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de HIVE en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Vender
Vender 16
Mantener 3
Comprar 7
Medias móviles:Vender agresivamenteVender 13Mantener 1Comprar 0
Indicadores técnicos:ComprarVender 3Mantener 2Comprar 7
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.04014
0.04013
R2
0.04013
0.04011
R1
0.04011
0.04011
PP
0.0401
0.0401
S1
0.04008
0.04008
S2
0.04007
0.04008
S3
0.04005
0.04007

Señales del mercado de HIVE

Volumen neto actual de órdenes abiertas
0.02M
$1.74 M
$1.72 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
-0.01M
Compras activas en 3 días
$0.00 M
Ventas activas en 3 días
$0.01 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
0.00M
Compras activas en 7 días
$0.02 M
Ventas activas en 7 días
$0.02 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de HIVE

Ingresos netosPrecio de HIVEUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12$0.01 M0.04
2026-08-11-$0.01 M0.04
2026-08-10$0.00 M0.04
2026-08-09-$0.01 M0.04
2026-08-08-$0.02 M0.04

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
HIVE/USDT
$0.04014
$0.04014$0.04014
+1.08%
1.75M (USDT)
HIVE/USDC
$0.04012
$0.04012$0.04012
+1.28%
1.34M (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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