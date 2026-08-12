Análisis técnico de Hashflow (HFT) de hoy La página de análisis de Hashflow proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de HFT. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Hashflow a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Hashflow (HFT) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.008906 -- -25.52% +0.56% -41.68%

Indicadores técnicos de Hashflow

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Hashflow en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Mantener Vender 10 Mantener 7 Comprar 9 Medias móviles : Mantener Vender 6 Mantener 1 Comprar 7 Indicadores técnicos : Mantener Vender 4 Mantener 6 Comprar 2 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.00886 0.00885 R2 0.00885 0.00884 R1 0.00884 0.00884 PP 0.00883 0.00883 S1 0.00882 0.00882 S2 0.00881 0.00882 S3 0.0088 0.00881

Señales del mercado de Hashflow Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.19M $1.36 M $1.55 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días -0.02M Compras activas en 3 días $0.34 M Ventas activas en 3 días $0.36 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.06M Compras activas en 7 días $9.81 M Ventas activas en 7 días $9.75 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Hashflow Ingresos netos Precio de HFTUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 -$0.04 M 0.01 2026-08-11 $0.07 M 0.01 2026-08-10 -$0.21 M 0.01 2026-08-09 -$0.22 M 0.01 2026-08-08 -$0.45 M 0.01 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Hashflow (HFT) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Hashflow en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h HFT / USDT $0.008906 $0.008906 $0.008906 +2.05% 10.62M (USDT) Trade