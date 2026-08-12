Análisis técnico de Hedera (HBAR) de hoy La página de análisis de Hedera proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de HBAR. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Hedera a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Hedera (HBAR) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.06636 -- -4.51% -1.87% -28.96%

Indicadores técnicos de Hedera

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Hedera en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Vender Vender 18 Mantener 0 Comprar 8 Medias móviles : Vender agresivamente Vender 14 Mantener 0 Comprar 0 Indicadores técnicos : Comprar Vender 4 Mantener 0 Comprar 8 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.06634 0.06633 R2 0.06633 0.06633 R1 0.06633 0.06633 PP 0.06632 0.06632 S1 0.06632 0.06632 S2 0.06631 0.06632 S3 0.06631 0.06631

Señales del mercado de Hedera Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.24M $13.47 M $13.71 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.04M Compras activas en 3 días $6.23 M Ventas activas en 3 días $6.19 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 1.06M Compras activas en 7 días $28.19 M Ventas activas en 7 días $27.13 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Hedera Ingresos netos Precio de HBARUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.13 M 0.07 2026-08-11 -$0.33 M 0.07 2026-08-10 -$0.52 M 0.07 2026-08-09 -$0.12 M 0.07 2026-08-08 $0.42 M 0.07 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Hedera (HBAR) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Hedera en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h HBAR / USDT $0.06636 $0.06636 $0.06636 +0.40% 2.27M (USDT) Trade HBAR / USDC $0.0663 $0.0663 $0.0663 +0.37% 1.33M (USDT) Trade