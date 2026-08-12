Análisis técnico de Graph Token (GRT) de hoy La página de análisis de Graph Token proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de GRT. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Graph Token a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Graph Token (GRT) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.01387 -- -5.97% -20.57% -49.46%

Indicadores técnicos de Graph Token

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Graph Token en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Comprar agresivamente Vender 2 Mantener 7 Comprar 17 Medias móviles : Comprar agresivamente Vender 0 Mantener 1 Comprar 13 Indicadores técnicos : Mantener Vender 2 Mantener 6 Comprar 4 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.01387 0.01387 R2 0.01387 0.01386 R1 0.01386 0.01386 PP 0.01386 0.01386 S1 0.01385 0.01385 S2 0.01385 0.01385 S3 0.01384 0.01385

Señales del mercado de Graph Token Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.01M $7.61 M $7.61 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.01M Compras activas en 3 días $0.43 M Ventas activas en 3 días $0.42 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.06M Compras activas en 7 días $0.96 M Ventas activas en 7 días $0.90 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Graph Token Ingresos netos Precio de GRTUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.02 M 0.01 2026-08-11 -$0.04 M 0.01 2026-08-10 -$0.02 M 0.01 2026-08-09 $0.01 M 0.01 2026-08-08 $0.02 M 0.01 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Graph Token (GRT) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Graph Token en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h GRT / USDT $0.01387 $0.01387 $0.01387 +0.72% 5.01M (USDT) Trade GRT / USDC $0.01385 $0.01385 $0.01385 +0.65% 3.81M (USDT) Trade