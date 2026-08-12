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Análisis técnico de Graph Token (GRT) de hoy

Análisis técnico de Graph Token (GRT) de hoy

La página de análisis de Graph Token proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de GRT. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Graph Token a continuación.

Cambio de precio de Graph Token (GRT)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.01387---5.97%-20.57%-49.46%
Obtén más información sobre el precio de Graph Token

Indicadores técnicos de Graph Token

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Graph Token en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Comprar agresivamente
Vender 2
Mantener 7
Comprar 17
Medias móviles:Comprar agresivamenteVender 0Mantener 1Comprar 13
Indicadores técnicos:MantenerVender 2Mantener 6Comprar 4
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.01387
0.01387
R2
0.01387
0.01386
R1
0.01386
0.01386
PP
0.01386
0.01386
S1
0.01385
0.01385
S2
0.01385
0.01385
S3
0.01384
0.01385

Señales del mercado de Graph Token

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-0.01M
$7.61 M
$7.61 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
0.01M
Compras activas en 3 días
$0.43 M
Ventas activas en 3 días
$0.42 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
0.06M
Compras activas en 7 días
$0.96 M
Ventas activas en 7 días
$0.90 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de Graph Token

Ingresos netosPrecio de GRTUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12$0.02 M0.01
2026-08-11-$0.04 M0.01
2026-08-10-$0.02 M0.01
2026-08-09$0.01 M0.01
2026-08-08$0.02 M0.01

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
GRT/USDT
$0.01387
$0.01387$0.01387
+0.72%
5.01M (USDT)
GRT/USDC
$0.01385
$0.01385$0.01385
+0.65%
3.81M (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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GRT
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