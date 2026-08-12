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Análisis técnico de GRAM(prev.Toncoin) (GRAM) de hoy

Análisis técnico de GRAM(prev.Toncoin) (GRAM) de hoy

La página de análisis de GRAM(prev.Toncoin) proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de GRAM. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de GRAM(prev.Toncoin) a continuación.

Cambio de precio de GRAM(prev.Toncoin) (GRAM)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$1.333---4.52%-17.77%-36.56%
Obtén más información sobre el precio de GRAM(prev.Toncoin)

Indicadores técnicos de GRAM(prev.Toncoin)

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de GRAM(prev.Toncoin) en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Comprar
Vender 5
Mantener 4
Comprar 17
Medias móviles:Comprar agresivamenteVender 2Mantener 3Comprar 9
Indicadores técnicos:ComprarVender 3Mantener 1Comprar 8
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
1.3326
1.3323
R2
1.3323
1.3319
R1
1.3316
1.3317
PP
1.3313
1.3313
S1
1.3306
1.3309
S2
1.3303
1.3307
S3
1.3296
1.3303

Señales del mercado de GRAM(prev.Toncoin)

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-0.70M
$9.54 M
$10.23 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
0.02M
Compras activas en 3 días
$0.99 M
Ventas activas en 3 días
$0.97 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
0.17M
Compras activas en 7 días
$2.37 M
Ventas activas en 7 días
$2.20 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de GRAM(prev.Toncoin)

Ingresos netosPrecio de GRAMUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12$0.03 M1.33
2026-08-11-$0.14 M1.32
2026-08-10-$0.04 M1.33
2026-08-09$0.24 M1.34
2026-08-08$0.71 M1.36

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Explorar más sobre GRAM(prev.Toncoin)

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Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de GRAM(prev.Toncoin) en vivo y opera en directo.

Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
GRAM/USDT
$1.333
$1.333$1.333
+0.83%
671.77K (USDT)
GRAM/USDC
$1.331
$1.331$1.331
+0.75%
40.94K (USDT)
GRAM/EUR
$1.153
$1.153$1.153
+0.78%
49.63K (USDT)
GRAM/USD1
$1.331
$1.331$1.331
+0.75%
42.49K (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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