Análisis técnico de GRAM(prev.Toncoin) (GRAM) de hoy La página de análisis de GRAM(prev.Toncoin) proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de GRAM. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de GRAM(prev.Toncoin) a continuación. Regístrate

Cambio de precio de GRAM(prev.Toncoin) (GRAM) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $1.333 -- -4.52% -17.77% -36.56%

Indicadores técnicos de GRAM(prev.Toncoin)

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de GRAM(prev.Toncoin) en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Comprar Vender 5 Mantener 4 Comprar 17 Medias móviles : Comprar agresivamente Vender 2 Mantener 3 Comprar 9 Indicadores técnicos : Comprar Vender 3 Mantener 1 Comprar 8 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 1.3326 1.3323 R2 1.3323 1.3319 R1 1.3316 1.3317 PP 1.3313 1.3313 S1 1.3306 1.3309 S2 1.3303 1.3307 S3 1.3296 1.3303

Señales del mercado de GRAM(prev.Toncoin) Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.70M $9.54 M $10.23 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.02M Compras activas en 3 días $0.99 M Ventas activas en 3 días $0.97 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.17M Compras activas en 7 días $2.37 M Ventas activas en 7 días $2.20 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de GRAM(prev.Toncoin) Ingresos netos Precio de GRAMUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.03 M 1.33 2026-08-11 -$0.14 M 1.32 2026-08-10 -$0.04 M 1.33 2026-08-09 $0.24 M 1.34 2026-08-08 $0.71 M 1.36 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera GRAM(prev.Toncoin) (GRAM) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de GRAM(prev.Toncoin) en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h GRAM / USDT $1.333 $1.333 $1.333 +0.83% 671.77K (USDT) Trade GRAM / USDC $1.331 $1.331 $1.331 +0.75% 40.94K (USDT) Trade GRAM / EUR $1.153 $1.153 $1.153 +0.78% 49.63K (USDT) Trade GRAM / USD1 $1.331 $1.331 $1.331 +0.75% 42.49K (USDT) Trade