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Análisis técnico de Gnosis (GNO) de hoy

Análisis técnico de Gnosis (GNO) de hoy

La página de análisis de Gnosis proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de GNO. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Gnosis a continuación.

Cambio de precio de Gnosis (GNO)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$104.15---0.43%-5.64%-17.33%
Obtén más información sobre el precio de Gnosis

Flujo de capital de Gnosis

Ingresos netosPrecio de GNOUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12$0.00 M104.08
2026-08-11$0.00 M102.96
2026-08-10-$0.01 M104.55
2026-08-09$0.00 M106.46
2026-08-08$0.00 M106.73

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
GNO/USDT
$104.15
$104.15$104.15
+1.18%
541.62 (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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1 GNO = 104.15 USD