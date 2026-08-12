Análisis técnico de Gala (GALA) de hoy La página de análisis de Gala proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de GALA. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Gala a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Gala (GALA) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.001724 -- -4.76% -15.70% -52.49%

Indicadores técnicos de Gala

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Gala en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Comprar agresivamente Vender 1 Mantener 5 Comprar 20 Medias móviles : Comprar agresivamente Vender 0 Mantener 1 Comprar 13 Indicadores técnicos : Comprar agresivamente Vender 1 Mantener 4 Comprar 7 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.001723 0.001723 R2 0.001723 0.001722 R1 0.001722 0.001722 PP 0.001722 0.001722 S1 0.001721 0.001721 S2 0.001721 0.001721 S3 0.00172 0.001721

Señales del mercado de Gala Volumen neto actual de órdenes abiertas 0.06M $19.14 M $19.07 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.06M Compras activas en 3 días $2.40 M Ventas activas en 3 días $2.34 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.09M Compras activas en 7 días $3.91 M Ventas activas en 7 días $3.82 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Gala Ingresos netos Precio de GALAUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.06 M 0.00 2026-08-11 -$0.24 M 0.00 2026-08-10 $0.07 M 0.00 2026-08-09 -$0.02 M 0.00 2026-08-08 $0.05 M 0.00 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Gala (GALA) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Gala en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h GALA / USDT $0.001724 $0.001724 $0.001724 +0.52% 163.77M (USDT) Trade GALA / USDC $0.001723 $0.001723 $0.001723 +0.93% 31.28M (USDT) Trade