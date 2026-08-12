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Análisis técnico de Gala (GALA) de hoy

Análisis técnico de Gala (GALA) de hoy

La página de análisis de Gala proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de GALA. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Gala a continuación.

Cambio de precio de Gala (GALA)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.001724---4.76%-15.70%-52.49%
Obtén más información sobre el precio de Gala

Indicadores técnicos de Gala

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Gala en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Comprar agresivamente
Vender 1
Mantener 5
Comprar 20
Medias móviles:Comprar agresivamenteVender 0Mantener 1Comprar 13
Indicadores técnicos:Comprar agresivamenteVender 1Mantener 4Comprar 7
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.001723
0.001723
R2
0.001723
0.001722
R1
0.001722
0.001722
PP
0.001722
0.001722
S1
0.001721
0.001721
S2
0.001721
0.001721
S3
0.00172
0.001721

Señales del mercado de Gala

Volumen neto actual de órdenes abiertas
0.06M
$19.14 M
$19.07 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
0.06M
Compras activas en 3 días
$2.40 M
Ventas activas en 3 días
$2.34 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
0.09M
Compras activas en 7 días
$3.91 M
Ventas activas en 7 días
$3.82 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de Gala

Ingresos netosPrecio de GALAUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12$0.06 M0.00
2026-08-11-$0.24 M0.00
2026-08-10$0.07 M0.00
2026-08-09-$0.02 M0.00
2026-08-08$0.05 M0.00

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
GALA/USDT
$0.001724
$0.001724$0.001724
+0.52%
163.77M (USDT)
GALA/USDC
$0.001723
$0.001723$0.001723
+0.93%
31.28M (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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