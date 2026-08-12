Precio de FUNToken hoy

El precio actual de FUNToken (FUNTOKEN) hoy es € 0.003972, con una variación del 7.03% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de FUNTOKEN a EUR es € 0.003972 por FUNTOKEN.

FUNToken actualmente está en el puesto #659 por capitalización de mercado en € 42.92M, con un suministro circulante de 10.81B FUNTOKEN. Durante las últimas 24 horas, FUNTOKEN cotiza entre € 0.0038038 (bajo) y € 0.0045358 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en € 0.29055443823337553, mientras que el mínimo histórico fue € 0.0002789008220930874.

En el corto plazo, FUNTOKEN experimentó un cambio de +0.30% en la última hora y de -1.77% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 72.17K.

Información del mercado de FUNToken (FUNTOKEN)

Puesto No.659 Cap de mercado € 42.92M€ 42.92M € 42.92M Volumen (24H) € 72.17K€ 72.17K € 72.17K Cap. de mercado totalmente diluida € 42.92M€ 42.92M € 42.92M Suministro de Circulación 10.81B 10.81B 10.81B Suministro total 10,806,201,658.39802549 10,806,201,658.39802549 10,806,201,658.39802549 Blockchain pública ETH

La capitalización de mercado actual de FUNToken es de € 42.92M, con un volumen de trading en 24 horas de € 72.17K. El suministro circulante de FUNTOKEN es de 10.81B, con un suministro total de 10806201658.39802549. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 42.92M.