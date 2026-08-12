Análisis técnico de FTX Token (FTT) de hoy La página de análisis de FTX Token proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de FTT. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de FTX Token a continuación. Regístrate

Cambio de precio de FTX Token (FTT) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.2002 -- -0.20% -7.75% -41.64%

Flujo de capital de FTX Token Ingresos netos Precio de FTTUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.00 M 0.20 2026-08-11 $0.00 M 0.20 2026-08-10 -$0.05 M 0.20 2026-08-09 -$0.01 M 0.20 2026-08-08 -$0.02 M 0.19 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera FTX Token (FTT) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de FTX Token en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h FTT / USDT $0.2003 $0.2003 $0.2003 +0.80% 306.93K (USDT) Trade FTT / USDC $0.2001 $0.2001 $0.2001 +0.60% 127.76K (USDT) Trade