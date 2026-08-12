Análisis técnico de Flux (FLUX) de hoy La página de análisis de Flux proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de FLUX. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Flux a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Flux (FLUX) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.03975 -- +1.97% -9.56% -48.85%

Indicadores técnicos de Flux

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Flux en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Vender agresivamente Vender 19 Mantener 5 Comprar 2 Medias móviles : Vender agresivamente Vender 13 Mantener 0 Comprar 1 Indicadores técnicos : Vender agresivamente Vender 6 Mantener 5 Comprar 1 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.03963 0.03962 R2 0.03962 0.03962 R1 0.03962 0.03962 PP 0.03961 0.03961 S1 0.03961 0.03961 S2 0.0396 0.03961 S3 0.0396 0.0396

Señales del mercado de Flux Volumen neto actual de órdenes abiertas 0.61M $1.64 M $1.04 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.00M Compras activas en 3 días $0.10 M Ventas activas en 3 días $0.10 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.01M Compras activas en 7 días $0.18 M Ventas activas en 7 días $0.18 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Flux Ingresos netos Precio de FLUXUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.00 M 0.04 2026-08-11 -$0.07 M 0.04 2026-08-10 $0.09 M 0.05 2026-08-09 $0.06 M 0.04 2026-08-08 $0.04 M 0.04 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Flux (FLUX) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Flux en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h FLUX / USDT $0.03975 $0.03975 $0.03975 +0.30% 1.42M (USDT) Trade FLUX / USDC $0.03974 $0.03974 $0.03974 +0.30% 1.37M (USDT) Trade