Precio de Fleek hoy

El precio actual de Fleek (FLK) hoy es $ 0.1026, con una variación del 2.37% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de FLK a USD es $ 0.1026 por FLK.

Fleek actualmente está en el puesto #1726 por capitalización de mercado en $ 2.05M, con un suministro circulante de 20.00M FLK. Durante las últimas 24 horas, FLK cotiza entre $ 0.102 (bajo) y $ 0.1069 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.6289933396082115, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.09850174367003005.

En el corto plazo, FLK experimentó un cambio de +0.39% en la última hora y de -6.39% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 67.85K.

Información del mercado de Fleek (FLK)

Puesto No.1726 Cap de mercado $ 2.05M$ 2.05M $ 2.05M Volumen (24H) $ 67.85K$ 67.85K $ 67.85K Cap. de mercado totalmente diluida $ 10.26M$ 10.26M $ 10.26M Suministro de Circulación 20.00M 20.00M 20.00M Suministro máx. 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Suministro total 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Tasa de circulación 20.00% Blockchain pública BASE

La capitalización de mercado actual de Fleek es de $ 2.05M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 67.85K. El suministro circulante de FLK es de 20.00M, con un suministro total de 100000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 10.26M.