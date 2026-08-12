Precio de MWX AI hoy

El precio actual de MWX AI (MWXT) hoy es € 0.05521, con una variación del 0.34% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de MWXT a EUR es € 0.05521 por MWXT.

MWX AI actualmente está en el puesto #965 por capitalización de mercado en € 9.27M, con un suministro circulante de 167.85M MWXT. Durante las últimas 24 horas, MWXT cotiza entre € 0.05512 (bajo) y € 0.05582 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en € 0.261400031183383862, mientras que el mínimo histórico fue € 0.0375740969387788626.

En el corto plazo, MWXT experimentó un cambio de -0.15% en la última hora y de -2.06% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 100.49K.

Información del mercado de MWX AI (MWXT)

Puesto No.965 Cap de mercado € 9.27M€ 9.27M € 9.27M Volumen (24H) € 100.49K€ 100.49K € 100.49K Cap. de mercado totalmente diluida € 55.21M€ 55.21M € 55.21M Suministro de Circulación 167.85M 167.85M 167.85M Suministro máx. 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Suministro total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Tasa de circulación 16.78% Blockchain pública BASE

La capitalización de mercado actual de MWX AI es de € 9.27M, con un volumen de trading en 24 horas de € 100.49K. El suministro circulante de MWXT es de 167.85M, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 55.21M.