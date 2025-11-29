Precio de Figma hoy

El precio actual de Figma (FIGON) hoy es $ 36.26, con una variación del 0.08% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de FIGON a USD es $ 36.26 por FIGON.

Figma actualmente está en el puesto #2645 por capitalización de mercado en $ 302.08K, con un suministro circulante de 8.33K FIGON. Durante las últimas 24 horas, FIGON cotiza entre $ 36.19 (bajo) y $ 36.31 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 71.95000313657503, mientras que el mínimo histórico fue $ 32.93630212472263.

En el corto plazo, FIGON experimentó un cambio de +0.05% en la última hora y de +4.88% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 54.59K.

Información del mercado de Figma (FIGON)

Puesto No.2645 Cap de mercado $ 302.08K$ 302.08K $ 302.08K Volumen (24H) $ 54.59K$ 54.59K $ 54.59K Cap. de mercado totalmente diluida $ 302.08K$ 302.08K $ 302.08K Suministro de Circulación 8.33K 8.33K 8.33K Suministro total 8,330.90204089 8,330.90204089 8,330.90204089 Blockchain pública ETH

La capitalización de mercado actual de Figma es de $ 302.08K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 54.59K. El suministro circulante de FIGON es de 8.33K, con un suministro total de 8330.90204089. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 302.08K.