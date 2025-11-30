Tokenómica de Fleek (FLK)

Tokenómica de Fleek (FLK)

Descubre información clave sobre Fleek (FLK), incluyendo su suministro de tokens, modelo de distribución y datos de mercado en tiempo real.
Última actualización de la página: 2025-11-30 11:30:35 (UTC+8)
USD

Tokenómica y análisis de precio de Fleek (FLK)

Explora los datos clave de la tokenómica y el precio de Fleek (FLK), incluyendo la capitalización de mercado, detalles de suministro, FDV e historial de precios. Comprende el valor actual del token y su posición en el mercado de un vistazo.

Cap. de mercado:
$ 2.03M
$ 2.03M$ 2.03M
Suministro total:
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
Suministro circulante:
$ 20.00M
$ 20.00M$ 20.00M
FDV (Valoración totalmente diluida):
$ 10.14M
$ 10.14M$ 10.14M
Máximo histórico:
$ 1.369
$ 1.369$ 1.369
Mínimo histórico:
$ 0.09850174367003005
$ 0.09850174367003005$ 0.09850174367003005
Precio actual:
$ 0.1014
$ 0.1014$ 0.1014

Información de Fleek (FLK)

La Plataforma es una plataforma social de IA que permite a los usuarios generar y mejorar contenido con IA y compartirlo en redes sociales. Es una de las primeras plataformas sociales que incorpora IA y blockchain para crear experiencias sociales únicas.

Sitio web oficial:
https://fleek.xyz/
Whitepaper:
https://docs.google.com/document/d/1eT-Jqcl8A7sRUVH9R2fe8DzZMLYg_U-tVHq9n9Bz4fs/edit?tab=t.0#heading=h.b72ba3cjdx5n
Explorador de bloques:
https://basescan.org/token/0xE0969ec84456b7e4d3Dd2181fB5265EDbB63F7BD

Tokenómica de Fleek (FLK): Métricas clave explicadas y casos de uso

Entender la tokenómica de Fleek (FLK) es esencial para analizar su valor a largo plazo, sostenibilidad y potencial.

Métricas clave y cómo se calculan:

Suministro total:

El número máximo de tokens FLK que se han creado o se crearán jamás.

Suministro circulante:

El número de tokens actualmente disponibles en el mercado y en manos del público.

Suministro máx.:

El límite máximo de tokens FLK que pueden existir en total.

FDV (Valoración totalmente diluida):

Calculado como el precio actual × el suministro máximo, lo que da una proyección de la capitalización total del mercado si todos los tokens estuvieran en circulación.

Tasa de inflación:

Refleja la velocidad a la que se introducen nuevos tokens, lo que afecta la escasez y el movimiento del precio a largo plazo.

¿Por qué importan estas métricas para los traders?

Alto suministro circulante = mayor liquidez.

Suministro máximo limitado + baja inflación = potencial de apreciación del precio a largo plazo.

Distribución de tokens transparente = mayor confianza en el proyecto y menor riesgo de control.

Alta FDV con baja capitalización de mercado actual = posibles señales de sobrevaloración.

Ahora que entiendes la tokenómica de FLK ¡explora el precio en vivo del token FLK!

Cómo comprar FLK

¿Interesado en agregar Fleek (FLK) a tu portafolio? MEXC admite varios métodos para comprar FLK, incluidos tarjetas de crédito, transferencias bancarias y operaciones entre pares. Ya seas principiante o profesional, MEXC hace que la compra de criptomonedas sea fácil y segura.

Historial de precios de Fleek (FLK)

Analizar el historial de precios de FLK ayuda a los usuarios a comprender los movimientos pasados del mercado, los niveles clave de soporte/resistencia y los patrones de volatilidad. Ya sea que estés rastreando los máximos históricos o identificando tendencias, los datos históricos son una parte crucial de la predicción de precios y el análisis técnico.

Predicción de precios de FLK

¿Quieres saber hacia dónde podría dirigirse FLK? Nuestra página de predicción de precios de FLK combina el sentimiento del mercado, tendencias históricas e indicadores técnicos para ofrecerte una visión prospectiva.

¿Por qué deberías elegir MEXC?

MEXC es uno de los principales exchanges de criptomonedas del mundo, confiado por millones de usuarios a nivel global. Ya seas principiante o experto, MEXC es tu forma más fácil de acceder a las criptomonedas.

Más de 4,000 pares de trading en los mercados Spot y Futuros
Los listados de tokens más rápidos entre los CEX
Liquidez #1 en toda la industria
Las tarifas más bajas, respaldadas por atención al cliente 24/7
Transparencia del 100%+ en las reservas de tokens para los fondos de los usuarios
Barras de entrada ultra bajas: compra cripto con solo 1 USDT
mc_how_why_title
Compra cripto con solo 1 USDT: Tu camino más fácil hacia el mundo cripto.

Aviso legal

Los datos de la tokenómica en esta página provienen de fuentes externas. MEXC no garantiza su exactitud. Realiza una investigación exhaustiva antes de invertir.

Lee y comprende el Acuerdo de Usuario y la Política de Privacidad