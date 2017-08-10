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|--
|-1.83%
|-7.87%
|-32.17%
Flujo de capital de Filecoin
|Historial
|Ingresos netos
|Precio
|2026-08-12
|$0.24 M
|0.72
|2026-08-11
|-$0.30 M
|0.70
|2026-08-10
|-$0.71 M
|0.70
|2026-08-09
|-$0.43 M
|0.71
|2026-08-08
|-$0.32 M
|0.72
Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.
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