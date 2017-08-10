Análisis técnico de Filecoin (FIL) de hoy La página de análisis de Filecoin proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de FIL. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Filecoin a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Filecoin (FIL) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.7102 -- -1.83% -7.87% -32.17%

Flujo de capital de Filecoin Ingresos netos Precio de FILUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.24 M 0.72 2026-08-11 -$0.30 M 0.70 2026-08-10 -$0.71 M 0.70 2026-08-09 -$0.43 M 0.71 2026-08-08 -$0.32 M 0.72 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Filecoin (FIL) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Filecoin en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h FIL / USDT $0.7108 $0.7108 $0.7108 +2.25% 1.47M (USDT) Trade FIL / USDC $0.7096 $0.7096 $0.7096 +2.32% 36.42K (USDT) Trade