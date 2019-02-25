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Análisis técnico de FET (FET) de hoy

Análisis técnico de FET (FET) de hoy

La página de análisis de FET proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de FET. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de FET a continuación.

Cambio de precio de FET (FET)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.1343---9.26%-15.11%-37.22%
Obtén más información sobre el precio de FET

Indicadores técnicos de FET

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de FET en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Comprar
Vender 6
Mantener 5
Comprar 15
Medias móviles:Comprar agresivamenteVender 0Mantener 2Comprar 12
Indicadores técnicos:VenderVender 6Mantener 3Comprar 3
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.1345
0.1344
R2
0.1344
0.1344
R1
0.1344
0.1344
PP
0.1343
0.1343
S1
0.1343
0.1343
S2
0.1342
0.1343
S3
0.1342
0.1342

Señales del mercado de FET

Volumen neto actual de órdenes abiertas
0.84M
$13.95 M
$13.11 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
0.30M
Compras activas en 3 días
$9.68 M
Ventas activas en 3 días
$9.38 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
2.60M
Compras activas en 7 días
$44.43 M
Ventas activas en 7 días
$41.82 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de FET

Ingresos netosPrecio de FETUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12-$0.04 M0.13
2026-08-11-$0.52 M0.13
2026-08-10$0.13 M0.14
2026-08-09$0.17 M0.14
2026-08-08$0.24 M0.14

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
FET/USDT
$0.1343
$0.1343$0.1343
+0.97%
1.45M (USDT)
FET/USDC
$0.1343
$0.1343$0.1343
+0.97%
467.95K (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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FET
USD
USD

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