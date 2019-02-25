Análisis técnico de FET (FET) de hoy La página de análisis de FET proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de FET. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de FET a continuación. Regístrate

Cambio de precio de FET (FET) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.1343 -- -9.26% -15.11% -37.22%

Indicadores técnicos de FET

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de FET en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Comprar Vender 6 Mantener 5 Comprar 15 Medias móviles : Comprar agresivamente Vender 0 Mantener 2 Comprar 12 Indicadores técnicos : Vender Vender 6 Mantener 3 Comprar 3 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.1345 0.1344 R2 0.1344 0.1344 R1 0.1344 0.1344 PP 0.1343 0.1343 S1 0.1343 0.1343 S2 0.1342 0.1343 S3 0.1342 0.1342

Señales del mercado de FET Volumen neto actual de órdenes abiertas 0.84M $13.95 M $13.11 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.30M Compras activas en 3 días $9.68 M Ventas activas en 3 días $9.38 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 2.60M Compras activas en 7 días $44.43 M Ventas activas en 7 días $41.82 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de FET Ingresos netos Precio de FETUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 -$0.04 M 0.13 2026-08-11 -$0.52 M 0.13 2026-08-10 $0.13 M 0.14 2026-08-09 $0.17 M 0.14 2026-08-08 $0.24 M 0.14 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera FET (FET) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de FET en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h FET / USDT $0.1343 $0.1343 $0.1343 +0.97% 1.45M (USDT) Trade FET / USDC $0.1343 $0.1343 $0.1343 +0.97% 467.95K (USDT) Trade