Análisis técnico de ETHW (ETHW) de hoy La página de análisis de ETHW proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de ETHW. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de ETHW a continuación. Regístrate

Cambio de precio de ETHW (ETHW) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.2342 -- -1.68% -4.72% -23.37%

Indicadores técnicos de ETHW

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de ETHW en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Vender Vender 10 Mantener 11 Comprar 5 Medias móviles : Mantener Vender 3 Mantener 7 Comprar 4 Indicadores técnicos : Vender agresivamente Vender 7 Mantener 4 Comprar 1 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.2347 0.2347 R2 0.2347 0.2346 R1 0.2346 0.2346 PP 0.2346 0.2346 S1 0.2345 0.2345 S2 0.2345 0.2345 S3 0.2344 0.2345

Señales del mercado de ETHW Volumen neto actual de órdenes abiertas 0.01M $3.97 M $3.95 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.00M Compras activas en 3 días $0.04 M Ventas activas en 3 días $0.04 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.01M Compras activas en 7 días $0.09 M Ventas activas en 7 días $0.09 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de ETHW Ingresos netos Precio de ETHWUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.00 M 0.23 2026-08-11 $0.00 M 0.23 2026-08-10 -$0.01 M 0.24 2026-08-09 $0.00 M 0.25 2026-08-08 -$0.01 M 0.25 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera ETHW (ETHW) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de ETHW en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h ETHW / USDT $0.2341 $0.2341 $0.2341 +0.12% 231.54K (USDT) Trade