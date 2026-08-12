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Análisis técnico de Enjin (ENJ) de hoy

Análisis técnico de Enjin (ENJ) de hoy

La página de análisis de Enjin proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de ENJ. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Enjin a continuación.

Cambio de precio de Enjin (ENJ)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.02473--+0.52%-12.62%-46.89%
Obtén más información sobre el precio de Enjin

Indicadores técnicos de Enjin

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Enjin en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Comprar
Vender 5
Mantener 12
Comprar 9
Medias móviles:ComprarVender 2Mantener 6Comprar 6
Indicadores técnicos:MantenerVender 3Mantener 6Comprar 3
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.02468
0.02467
R2
0.02467
0.02467
R1
0.02467
0.02467
PP
0.02466
0.02466
S1
0.02466
0.02466
S2
0.02465
0.02466
S3
0.02465
0.02465

Señales del mercado de Enjin

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-0.42M
$4.83 M
$5.25 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
-0.06M
Compras activas en 3 días
$0.17 M
Ventas activas en 3 días
$0.23 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
-0.01M
Compras activas en 7 días
$0.52 M
Ventas activas en 7 días
$0.53 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de Enjin

Ingresos netosPrecio de ENJUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12$0.00 M0.02
2026-08-11-$0.02 M0.02
2026-08-10-$0.03 M0.03
2026-08-09$0.00 M0.03
2026-08-08-$0.02 M0.03

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
ENJ/USDT
$0.02473
$0.02473$0.02473
+1.22%
2.07M (USDT)
ENJ/USDC
$0.02471
$0.02471$0.02471
+0.81%
2.31M (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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ENJ
USD
USD

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