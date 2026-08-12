Análisis técnico de Enjin (ENJ) de hoy La página de análisis de Enjin proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de ENJ. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Enjin a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Enjin (ENJ) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.02473 -- +0.52% -12.62% -46.89%

Indicadores técnicos de Enjin

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Enjin en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Comprar Vender 5 Mantener 12 Comprar 9 Medias móviles : Comprar Vender 2 Mantener 6 Comprar 6 Indicadores técnicos : Mantener Vender 3 Mantener 6 Comprar 3 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.02468 0.02467 R2 0.02467 0.02467 R1 0.02467 0.02467 PP 0.02466 0.02466 S1 0.02466 0.02466 S2 0.02465 0.02466 S3 0.02465 0.02465

Señales del mercado de Enjin Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.42M $4.83 M $5.25 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días -0.06M Compras activas en 3 días $0.17 M Ventas activas en 3 días $0.23 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días -0.01M Compras activas en 7 días $0.52 M Ventas activas en 7 días $0.53 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Enjin Ingresos netos Precio de ENJUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.00 M 0.02 2026-08-11 -$0.02 M 0.02 2026-08-10 -$0.03 M 0.03 2026-08-09 $0.00 M 0.03 2026-08-08 -$0.02 M 0.03 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Enjin (ENJ) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Enjin en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h ENJ / USDT $0.02473 $0.02473 $0.02473 +1.22% 2.07M (USDT) Trade ENJ / USDC $0.02471 $0.02471 $0.02471 +0.81% 2.31M (USDT) Trade