Análisis técnico de dYdX (DYDX) de hoy La página de análisis de dYdX proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de DYDX. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de dYdX a continuación. Regístrate

Cambio de precio de dYdX (DYDX) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.11301 -- -0.65% -14.07% -24.48%

Indicadores técnicos de DYdX

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de DYdX en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Comprar agresivamente Vender 2 Mantener 12 Comprar 12 Medias móviles : Comprar agresivamente Vender 1 Mantener 5 Comprar 8 Indicadores técnicos : Mantener Vender 1 Mantener 7 Comprar 4 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.113 0.113 R2 0.113 0.1129 R1 0.1129 0.1129 PP 0.1129 0.1129 S1 0.1128 0.1128 S2 0.1128 0.1128 S3 0.1127 0.1128

Señales del mercado de DYdX Volumen neto actual de órdenes abiertas -1.49M $11.77 M $13.26 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.02M Compras activas en 3 días $0.42 M Ventas activas en 3 días $0.41 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.06M Compras activas en 7 días $1.25 M Ventas activas en 7 días $1.19 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de DYdX Ingresos netos Precio de DYDXUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.01 M 0.11 2026-08-11 -$0.06 M 0.11 2026-08-10 $0.00 M 0.12 2026-08-09 $0.06 M 0.12 2026-08-08 $0.08 M 0.12 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera dYdX (DYDX) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de dYdX en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h DYDX / USDT $0.11301 $0.11301 $0.11301 +0.95% 589.56K (USDT) Trade DYDX / USDC $0.11298 $0.11298 $0.11298 +0.84% 476.11K (USDT) Trade